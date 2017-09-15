Фотоитоги 15 сентября: кровавый теракт в Лондоне, YES в Киеве, арест Лавриновича

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.

Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.





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На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES президент Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". Кроме того, он заявил, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией и дальнейшего согласования введения миротворцев ООН в Донбасс.

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Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября. Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.