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15.09.201719:16
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    Фотоленты

    Фотоитоги 15 сентября: кровавый теракт в Лондоне, YES в Киеве, арест Лавриновича

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (226)

    (обновлено: )63
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Публичная лекция экс-госсекретаря США Джона Керри в Киеве на форуме YES.
    Суд по делу Александра Лавриновича
    Судебное заседание по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича. На фото - Лавринович и Александр Вилкул.
    Поезд после столкновения с КамАЗом в Харьковской области, 14 сентября 2017
    Fashion Week in New York /
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович во время встречи в Киеве.
    Итальянский пилотажный отряд Frecce Tricolori выступает на авиасалоне Breitling в Сионе, Швейцария.
    Беженец из Бангладеш со своим маленьким сыном, который утонул, когда перевернулась лодка с беженцами в Средиземном море.
    Накануне Дня спасателя мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевских спасателей
    Накануне Дня спасателя президент Петр Порошенко посетил учения ГСЧС в Киевском море.
    Игрок ФК Динамо (Киев) Домагой Вида (№24) во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2017/18 по футболу между ФК Динамо (Киев) и ФК Скендербеу (Албания) в Киеве.
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро.
    twitter.com/asolopovas
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро.
    metro.co.uk
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве.
    president.gov.ua
    Публичная лекция экс-госсекретаря США Джона Керри в Киеве на форуме YES.
    Публичная лекция экс-госсекретаря США Джона Керри в Киеве на форуме YES.
    УНИАН
    Суд по делу Александра Лавриновича
    Суд по делу Александра Лавриновича.
    УНИАН
    Судебное заседание по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича. На фото - Лавринович и Александр Вилкул.
    Судебное заседание по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича. На фото - Лавринович и Александр Вилкул.
    УНИАН
    Поезд после столкновения с КамАЗом в Харьковской области, 14 сентября 2017
    Поезд после столкновения с "КамАЗом" в Харьковской области, 14 сентября 2017.
    ГУ НП в Харьковской области/Facebook
    Fashion Week in New York /
    Fashion Week in New York.
    KENA BETANCUR / AFP
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович во время встречи в Киеве.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович во время встречи в Киеве.
    УНИАН
    Итальянский пилотажный отряд Frecce Tricolori выступает на авиасалоне Breitling в Сионе, Швейцария.
    Итальянский пилотажный отряд Frecce Tricolori выступает на авиасалоне Breitling в Сионе, Швейцария.
    REUTERS Denis Balibouse
    Беженец из Бангладеш со своим маленьким сыном, который утонул, когда перевернулась лодка с беженцами в Средиземном море.
    Беженец из Бангладеш со своим маленьким сыном, который утонул, когда перевернулась лодка с беженцами в Средиземном море.
    REUTERS Mohammad Ponir Hossain/File photo
    Накануне Дня спасателя мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевских спасателей
    Накануне Дня спасателя мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевских спасателей.
    УНИАН
    Накануне Дня спасателя президент Петр Порошенко посетил учения ГСЧС в Киевском море.
    Накануне Дня спасателя президент Петр Порошенко посетил учения ГСЧС в Киевском море.
    Петр Порошенко, facebook
    Игрок ФК Динамо (Киев) Домагой Вида (№24) во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2017/18 по футболу между ФК Динамо (Киев) и ФК Скендербеу (Албания) в Киеве.
    Игрок ФК "Динамо" (Киев) Домагой Вида (№24) во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2017/18 по футболу между ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Скендербеу" (Албания) в Киеве.
    УНИАН

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    Все фотоленты
    Взрыв в лондонском метро.

    Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.

    Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.


    Смотрите также: Очевидцы взрыва в метро Лондона: началась паника, повсюду слышались крики

    На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES президент Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". Кроме того, он заявил, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией и дальнейшего согласования введения миротворцев ООН в Донбасс.

    Смотрите также: Речь Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве. Полное видео

    Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.  Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.

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