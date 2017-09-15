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    "Фантомные боли". Россия отреагировала на Ялтинский форум в Киеве

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (14)

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    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что "виноватых искать киевскому режиму" за рубежом не следует. По ее мнению, решение назвать форум "Ялтинским" - странное решение Киева.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение назвать форум, проходящий в Киеве, "Ялтинским" является "фантомной болью киевского режима".

    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Как президент на форуме YES выступал

    Форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), на котором присутствует президент Украины Петр Порошенко, стартовал в четверг в Киеве. 

    "Разве это единственная странность, которую мы наблюдаем сейчас со стороны киевского режима? Ну можно сказать, что это фантомные боли, но виноватых искать киевскому режиму в этом, мне кажется, за рубежом не следует", — сказала она на брифинге.

    "Я понимаю, что очень удобно винить РФ, я понимаю, что это сделано национальной идеей. К сожалению, это огромная ошибка то, что киевский режим постоянно рассказывает своим гражданам о якобы российской агрессии, якобы виновности России во всех бедах. Это колоссальная ошибка", — добавила Захарова.

    Смотрите также: Торжественное открытие ежегодной встречи YES в Киеве

    Напомним, в списке известных гостей YES — бывший госсекретарь США Джон Керри, а также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

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