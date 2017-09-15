"Фантомные боли". Россия отреагировала на Ялтинский форум в Киеве

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение назвать форум, проходящий в Киеве, "Ялтинским" является "фантомной болью киевского режима".

Форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), на котором присутствует президент Украины Петр Порошенко, стартовал в четверг в Киеве.

"Разве это единственная странность, которую мы наблюдаем сейчас со стороны киевского режима? Ну можно сказать, что это фантомные боли, но виноватых искать киевскому режиму в этом, мне кажется, за рубежом не следует", — сказала она на брифинге.

"Я понимаю, что очень удобно винить РФ, я понимаю, что это сделано национальной идеей. К сожалению, это огромная ошибка то, что киевский режим постоянно рассказывает своим гражданам о якобы российской агрессии, якобы виновности России во всех бедах. Это колоссальная ошибка", — добавила Захарова.

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Напомним, в списке известных гостей YES — бывший госсекретарь США Джон Керри, а также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.