Названа дата выступления Порошенко на YES

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в пятницу откроет своим выступлением пленарное заседание 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает пресс-служба YES.

"15 сентября 2017 пленарные заседания 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии начнутся выступлением президента Украины Петра Порошенко. Речь будет посвящена роли Украины в меняющемся мире", — говорится в сообщении.

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Дискуссию участников конференции с главой государства будет модерировать президент Совета по внешней политике Ричард Хаас.

Ежегодная встреча YES, тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", будет проходить 14-16 сентября. В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на форуме YES, заявил, что 2016 год был годом стабилизации, а 2017 год станет годом развития.