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    Политика

    Порошенко рассказал, что является гарантией независимости Украины

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (6)

    (обновлено: )17605
    Как отметил, выступая на ежегодном форуме YES в Киеве, президент Петр Порошенко, призвание Украины - стать восточной границей европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности.
    Петр Порошенко на форуме YES
    Святослав Цеголко/Twitter

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Полноправное членство Украины в Евросоюзе и НАТО является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания, заявил глава государства, выступая на ежегодном форуме YES в Киеве.

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    "Мы будем двигаться к полноправному членству в Евросоюзе и НАТО. Это настоящая гарантия украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания", — сказал Порошенко.

    По его словам, историческое место Украины — в семье объединенной Европы и трансатлантическом западном альянсе.

    "Наше призвание — стать восточной границей европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности, двигателем континентальной экономики", — отметил президент.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что альянс не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в организации (МАР). Вместе с тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что годовая программа сотрудничества Украины с НАТО в 2018 году будет похожа на план действий по членству в альянсе.

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