Порошенко рассказал, что является гарантией независимости Украины

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Полноправное членство Украины в Евросоюзе и НАТО является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания, заявил глава государства, выступая на ежегодном форуме YES в Киеве.

"Мы будем двигаться к полноправному членству в Евросоюзе и НАТО. Это настоящая гарантия украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания", — сказал Порошенко.

По его словам, историческое место Украины — в семье объединенной Европы и трансатлантическом западном альянсе.

"Наше призвание — стать восточной границей европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности, двигателем континентальной экономики", — отметил президент.





Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что альянс не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в организации (МАР). Вместе с тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила , что годовая программа сотрудничества Украины с НАТО в 2018 году будет похожа на план действий по членству в альянсе.



