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    Порошенко подарили пакет с американским углем

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    Генеральный директор американской компании XСoal Эрни Трешер передал Петру Порошенко и Владимиру Гройсману символический подарок - первый американский уголь, который вчера поступил в порт "Южный" (Одесская область) из Пенсильвании (США).
    Адміністрація Президента України

    "Обеспечена энергетическая независимость нашего государства. В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить без него. И газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", — сказал Порошенко.

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    Президент заявляет, что в энергетическом секторе Украины состоялись кардинальные изменения, а энергоносители перестали быть политическим инструментом и превратились в обычный товар.

    По словам главы государства, сейчас рыночным товаром становится угля.

    "И больше никто не вправе шантажировать нас после того, как вчера прибыл первый американский корабль (прибыл в Украину — ред.), как реализация моих договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом об энергетической безопасности нашего государства", — отметил Петр Порошенко.

    Напомним, накануне в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".

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