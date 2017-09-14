Порошенко подарили пакет с американским углем

"Обеспечена энергетическая независимость нашего государства. В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить без него. И газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", — сказал Порошенко.

Президент заявляет, что в энергетическом секторе Украины состоялись кардинальные изменения, а энергоносители перестали быть политическим инструментом и превратились в обычный товар.

По словам главы государства, сейчас рыночным товаром становится угля.

"И больше никто не вправе шантажировать нас после того, как вчера прибыл первый американский корабль (прибыл в Украину — ред.), как реализация моих договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом об энергетической безопасности нашего государства", — отметил Петр Порошенко.

Напомним, накануне в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".