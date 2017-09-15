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    В мире

    Международный (и не только) политический дефолт Порошенко

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (59)

    (обновлено: )88660
    Утратив поддержку на Западе и в США, Петр Алексеевич будет вынужден для удержания власти искать дополнительные точки опоры внутри страны.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Песецкий, Валерий Песецкий

    "Партия власти", которая сегодня состоит из двух равновеликих депутатских частей в ВР, – Народного фронта и БПП, – давно и безуспешно ведет переговоры об общей платформе на предстоящих парламентских и президентских выборах. Естественный инстинкт политического выживания толкает лидеров на диалог. При этом каждый видит себя в нем в качестве первой скрипки. А потому реально договориться никак не удается.

    Так в свое время Арсений Яценюк предложил Петру Алексеевичу провести конституционную реформу. Которая бы реализовала сценарий перераспределения полномочий между президентом, Кабмином и Верховной Радой. Интерес НФ в таком ходе событий очевиден. Пост президента остается за Порошенко, а народофронтовцы занимают ключевые позиции в КМУ. 

    Портфели. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Переобулись в воздухе. Политики-хамелеоны Украины, откуда они берутся?

    Приблизительно так, как это было сделано по итогам выборов 2014-го года. Однако Петр Алексеевич предложение отверг. И свое давнее решение подтвердил в сентябрьском обращении к ВР. Совершенно естественным выглядит его стремление сохранить во властной вертикали статус-кво и самому остаться ключевым игроком. Несмотря на то, что договориться о создании общей платформы, закрепленной законодательно и даже конституционно, пока не удалось, переговоры продолжаются. И речь в них о распределении властных портфелей в той системе координат, которые есть сейчас. По утечкам в СМИ от анонимных источников становится очевидно, что возможность договориться об объединении НФ и БПП тает на глазах, несмотря на то, что в обеих политических силах осознают, что врозь они точно проиграют. Вопрос: а что может стать реальным фактором объединения? Безусловно, как обычно, очевидная опасность утратить власть. И прежде всего ее главному "держателю" – Петру Порошенко. Так появляется на горизонте фактор Саакашвили. Уверены, что не случайно. И логика его появления в контексте переговоров президента с лидерами Народного фронта проста: игра на понижение. При которой властный и политический капитал президента обесценивается на глазах. Если его цена не поддерживается, например, усилиями Арсена Авакова. Не медийными. Командно-силовыми. Умеет же, если захочет держать "стадо" в узде.

    В случае прорыва Михо Саакашвили на украинско-польской границе не захотел. Ограничился публичным "рычанием". Но и не пострадал. Ни политически, ни административно. Позицию главы МВД выстроил безупречно. А главным получателем всего негатива от скандала с якобы задержанием экс-президента Грузии стал Петр Алексеевич. Могло бы быть по-другому, если бы, например, Порошенко уже договорился с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым и Александром Турчиновым о структуре власти в Украине после следующего цикла выборов? Уверены, что да. Аваков, если бы захотел, точно нашел бы средства либо выдворить Саакашвили назад в Польшу, либо арестовать и экстрадировать в Грузию. Но не стал. Вероятно о том, что не станет, Михо знал от Юлии Владимировны. Которая, по слухам, очень сблизилась в последнее время со своим бывшим однопартийцем Аваковым. Потому шел напролом.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кому друг, кому враг. Саакашвили порвал политикум

    Примечательным фактом является и международное медийное сопровождение Михеила Саакашвили в Украину. Такого пула участников во время внутриукраинского события не было, пожалуй, со времен последнего Майдана. Десятки камер, онлайн-трансляций, журналистов со всего мира. Reuters, AP, AFP, RFI, Deutsche Welle, The Washington Post, New York Times, Bloomberg… Эхо скандала докатилось даже в такие далекие от Украины и ее реалий страны, как Вьетнам, Нигерия, Венесуэла, Ямайка. Естественно через цитирование мировых СМИ. А они не скупились на негативные оценки в адрес нынешнего украинского президента.

    Deutsche Welle начинает свою статью с "аксиомы", будто Саакашвили – "главный политический враг Порошенко» и откровенно потешается над "обороной" украинско-польской границы от экс-президента Грузии.

    "Украина как будто ожидала вторжения, на этот раз – с Запада; такое впечатление, что была поставлена задача отразить нападение врага", – утверждает Немецкая волна.

    "Саакашвили оказался в ситуации, очень непривычной для бывших глав государств. Сейчас у него нет гражданства, а воскресенье он провел, пытаясь попасть в страну, которая не хочет его присутствия – сначала на поезде, затем – на автобусе, и наконец – пешком, в толпе соратников, которые вынудили (государство) открыть для него границу в Украину……Его возвращение в Украину способно резко обострить политическую температуру в то время, когда президент борется с пророссийскими боевиками в восточной части страны, но одновременно – становится мишенью для критики от политических оппонентов, которые отмечают, что он, как и отстраненный предшественник Виктор Янукович, терпит буйную коррупцию в стране и извлекает выгоду из нее", – пишет New York Times.

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    При этом нужно отметить, речь идет не о колонке (opinion), мнение которой редакция New York Times может не разделять, а о статье, написанной штатным корреспондентом. Фактически речь о позиции редакции, которая совсем недавно поучаствовала в обвинениях Украины о возможных поставках в Северную Корею ракетных двигателей и технологий по их производству.

    "Украинские власти ведут себя как варвары", – процитировал Саакашвили Bloomberg. А вдогонку пересказал суть его конфликта с Порошенко. Естественно в интерпретации первого.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Турчинов и Аваков воткнут нож в спину Порошенко

    Не остались в стороне и европейские политики. Так, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский пообещал поставить вопрос о поддержке Михеила Николозовича в Европарламенте. Притом, что и так известно, что в Брюсселе полагают уголовное преследование экс-президента Грузии на родине политически мотивированным. А потому не препятствуют его свободному перемещению по ЕС. И уж тем более не ставят вопрос об экстрадиции.

    Одним словом по репутации Петра Алексеевича нанесен "ядерный" удар. Накануне его возможного визита в Вашингтон. Едва ли теперь успешного.

    В этом контексте можно предположить, что утратив поддержку на Западе и в США, а она точно ослабнет, Петр Алексеевич будет вынужден для удержания власти искать дополнительные точки опоры внутри страны. Примерить образ очередного кровавого диктатора он точно не захочет, тем более что в западных СМИ, после пограничного инцидента в Шегинях, уже пошли комментарии об усилении "авторитарных тенденций" в Украине. Олицетворением которых является Петр Алексеевич.

    В этих обстоятельствах также просматривается еще одна линия поведения Народного фронта. В его штабе не исключают возможности выйти из провластной коалиции в ВР и перейти на сторону оппозиции. Юлия Владимировна, которая метит в кресло Петра Алексеевича, точно будет сговорчивей со своими бывшими, а может теперь и нынешними союзниками: Яценюком, Аваковым и Турчиновым. Как говорят, в политике нет вечных друзей и врагов. Зато есть вечный интерес: обладание властью. В этой конфигурации могут быть полностью удовлетворены амбиции этих трех политических тяжеловесов: первому – премьерство, второму – МВД и третьему СНБО или спикерство в парламенте с одновременным лидерством в обновленном БЮТ с включением туда НФ.

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    Такая конфигурация, если она сложится, вполне может реализовать сценарий досрочных президентских выборов. Лидер есть. Ресурсы: медийные, партийные, финансовые, административные и силовые тоже. Что им сможет противопоставить Петр Порошенко?

    Остается одно: либо договариваться с фронтовиками, либо ждать, когда они договорятся с Тимошенко. Иного не предвидится.

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