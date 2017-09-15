Международный (и не только) политический дефолт Порошенко

Николай Песецкий, Валерий Песецкий

"Партия власти", которая сегодня состоит из двух равновеликих депутатских частей в ВР, – Народного фронта и БПП, – давно и безуспешно ведет переговоры об общей платформе на предстоящих парламентских и президентских выборах. Естественный инстинкт политического выживания толкает лидеров на диалог. При этом каждый видит себя в нем в качестве первой скрипки. А потому реально договориться никак не удается.

Так в свое время Арсений Яценюк предложил Петру Алексеевичу провести конституционную реформу. Которая бы реализовала сценарий перераспределения полномочий между президентом, Кабмином и Верховной Радой. Интерес НФ в таком ходе событий очевиден. Пост президента остается за Порошенко, а народофронтовцы занимают ключевые позиции в КМУ.

Приблизительно так, как это было сделано по итогам выборов 2014-го года. Однако Петр Алексеевич предложение отверг. И свое давнее решение подтвердил в сентябрьском обращении к ВР. Совершенно естественным выглядит его стремление сохранить во властной вертикали статус-кво и самому остаться ключевым игроком. Несмотря на то, что договориться о создании общей платформы, закрепленной законодательно и даже конституционно, пока не удалось, переговоры продолжаются. И речь в них о распределении властных портфелей в той системе координат, которые есть сейчас. По утечкам в СМИ от анонимных источников становится очевидно, что возможность договориться об объединении НФ и БПП тает на глазах, несмотря на то, что в обеих политических силах осознают, что врозь они точно проиграют. Вопрос: а что может стать реальным фактором объединения? Безусловно, как обычно, очевидная опасность утратить власть. И прежде всего ее главному "держателю" – Петру Порошенко. Так появляется на горизонте фактор Саакашвили. Уверены, что не случайно. И логика его появления в контексте переговоров президента с лидерами Народного фронта проста: игра на понижение. При которой властный и политический капитал президента обесценивается на глазах. Если его цена не поддерживается, например, усилиями Арсена Авакова. Не медийными. Командно-силовыми. Умеет же, если захочет держать "стадо" в узде.

В случае прорыва Михо Саакашвили на украинско-польской границе не захотел. Ограничился публичным "рычанием". Но и не пострадал. Ни политически, ни административно. Позицию главы МВД выстроил безупречно. А главным получателем всего негатива от скандала с якобы задержанием экс-президента Грузии стал Петр Алексеевич. Могло бы быть по-другому, если бы, например, Порошенко уже договорился с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым и Александром Турчиновым о структуре власти в Украине после следующего цикла выборов? Уверены, что да. Аваков, если бы захотел, точно нашел бы средства либо выдворить Саакашвили назад в Польшу, либо арестовать и экстрадировать в Грузию. Но не стал. Вероятно о том, что не станет, Михо знал от Юлии Владимировны. Которая, по слухам, очень сблизилась в последнее время со своим бывшим однопартийцем Аваковым. Потому шел напролом.

Примечательным фактом является и международное медийное сопровождение Михеила Саакашвили в Украину. Такого пула участников во время внутриукраинского события не было, пожалуй, со времен последнего Майдана. Десятки камер, онлайн-трансляций, журналистов со всего мира. Reuters, AP, AFP, RFI, Deutsche Welle, The Washington Post, New York Times, Bloomberg… Эхо скандала докатилось даже в такие далекие от Украины и ее реалий страны, как Вьетнам, Нигерия, Венесуэла, Ямайка. Естественно через цитирование мировых СМИ. А они не скупились на негативные оценки в адрес нынешнего украинского президента.

Deutsche Welle начинает свою статью с "аксиомы", будто Саакашвили – "главный политический враг Порошенко» и откровенно потешается над "обороной" украинско-польской границы от экс-президента Грузии.

"Украина как будто ожидала вторжения, на этот раз – с Запада; такое впечатление, что была поставлена задача отразить нападение врага", – утверждает Немецкая волна.

"Саакашвили оказался в ситуации, очень непривычной для бывших глав государств. Сейчас у него нет гражданства, а воскресенье он провел, пытаясь попасть в страну, которая не хочет его присутствия – сначала на поезде, затем – на автобусе, и наконец – пешком, в толпе соратников, которые вынудили (государство) открыть для него границу в Украину……Его возвращение в Украину способно резко обострить политическую температуру в то время, когда президент борется с пророссийскими боевиками в восточной части страны, но одновременно – становится мишенью для критики от политических оппонентов, которые отмечают, что он, как и отстраненный предшественник Виктор Янукович, терпит буйную коррупцию в стране и извлекает выгоду из нее", – пишет New York Times.

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При этом нужно отметить, речь идет не о колонке (opinion), мнение которой редакция New York Times может не разделять, а о статье, написанной штатным корреспондентом. Фактически речь о позиции редакции, которая совсем недавно поучаствовала в обвинениях Украины о возможных поставках в Северную Корею ракетных двигателей и технологий по их производству.

"Украинские власти ведут себя как варвары", – процитировал Саакашвили Bloomberg. А вдогонку пересказал суть его конфликта с Порошенко. Естественно в интерпретации первого.

Не остались в стороне и европейские политики. Так, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский пообещал поставить вопрос о поддержке Михеила Николозовича в Европарламенте. Притом, что и так известно, что в Брюсселе полагают уголовное преследование экс-президента Грузии на родине политически мотивированным. А потому не препятствуют его свободному перемещению по ЕС. И уж тем более не ставят вопрос об экстрадиции.

Одним словом по репутации Петра Алексеевича нанесен "ядерный" удар. Накануне его возможного визита в Вашингтон. Едва ли теперь успешного.

В этом контексте можно предположить, что утратив поддержку на Западе и в США, а она точно ослабнет, Петр Алексеевич будет вынужден для удержания власти искать дополнительные точки опоры внутри страны. Примерить образ очередного кровавого диктатора он точно не захочет, тем более что в западных СМИ, после пограничного инцидента в Шегинях, уже пошли комментарии об усилении "авторитарных тенденций" в Украине. Олицетворением которых является Петр Алексеевич.

В этих обстоятельствах также просматривается еще одна линия поведения Народного фронта. В его штабе не исключают возможности выйти из провластной коалиции в ВР и перейти на сторону оппозиции. Юлия Владимировна, которая метит в кресло Петра Алексеевича, точно будет сговорчивей со своими бывшими, а может теперь и нынешними союзниками: Яценюком, Аваковым и Турчиновым. Как говорят, в политике нет вечных друзей и врагов. Зато есть вечный интерес: обладание властью. В этой конфигурации могут быть полностью удовлетворены амбиции этих трех политических тяжеловесов: первому – премьерство, второму – МВД и третьему СНБО или спикерство в парламенте с одновременным лидерством в обновленном БЮТ с включением туда НФ.

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Такая конфигурация, если она сложится, вполне может реализовать сценарий досрочных президентских выборов. Лидер есть. Ресурсы: медийные, партийные, финансовые, административные и силовые тоже. Что им сможет противопоставить Петр Порошенко?

Остается одно: либо договариваться с фронтовиками, либо ждать, когда они договорятся с Тимошенко. Иного не предвидится.