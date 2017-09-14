Столтенберг о предоставлении Киеву плана по членству в НАТО: не обсуждается

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в организации (МАР).

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации Вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", — сказал РИА Новости Столтенберг.

При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие Вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".

"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать Вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить (в альянс)", — сказал собеседник агентства.

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План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО – это программа, призванная подготовить страну-кандидата ко вступлению в организацию. В ее рамках, как сообщает сам альянс, страны ежегодно представляют программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.