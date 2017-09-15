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    Политика

    Порошенко, Керри и Кучма прибыли на форум YES

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (6)

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    Четырнадцатая встреча YES, тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", походит в Киеве. Утром в пятницу прибыли президент Петр Порошенко, Джон Керри и Леонид Кучма.
    Президент Петр Порошенко прибыл на форум YES
    Страна

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко, бывший президент Леонид Кучма и экс-госсекретарь США Джон Керри прибыли на 14-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии YES в "Мыстецком Арсенале" в Киеве.

    Четырнадцатая встреча YES, тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", торжественно открылась накануне. В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.

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    "Около половины десятого утра на мероприятие прибыл Петр Порошенко. Он поприветсвовал участников форума и перекинулся парой фраз с Квасьневским (бывший президент Польши Александр Квасьневский — Ред.)", — сообщает "Страна".
    strana.ua
    Леонид Кучма и Александр Квасьневский, 15 сентября 2017
    strana.ua
    Виктор Пинчук встречает экс-госсекретаря США Джона Керри, 15 сентября 2017

    Предприняты серьезные меры безопасности, вокруг здания на улицах и во дворах дежурят бойцы Национальной гвардии, много охраны внутри, в частности Управление госохраны.

    У гостей тщательно проверяют сумки, говорится в сообщении.

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    В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на форуме YES, заявил, что 2016 год был годом стабилизации, а 2017 год станет годом развития

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