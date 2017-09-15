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    Торжественное открытие ежегодной встречи YES в Киеве

    (обновлено: )1
    Открытие 14-й ежегодной Встречи YES в Киеве
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Открытие 14-й ежегодной Встречи YES в Киеве
    Экс-президент Польши Александр Квасьневский (крайний слева) и мэр Киева Виталий Кличко (крайний справа)
    Facebook/Ірина Сідлецька
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Экзотические гости столицы
    YES © 2017/Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль (справа)
    YES © 2017/Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Депутат Киевсовета от "Самопомичи" Сергей Гусовский (в центре)
    YES © 2017/Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    YES © 2017/Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    На мероприятие заглянул и нардеп от БПП Мустафа Найем
    YES © 2017/Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    Торжественный прием по случаю открытия 14-й ежегодной Встречи YES
    YES © 2017/Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін

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    Экс-президент Польши Александр Квасьневский (крайний слева) и мэр Киева Виталий Кличко (крайний справа)

    Торжественное открытие ежегодной встречи YES прошло накануне в здании Бессарабского рынка в Киеве. Во время церемонии с приветственным словом традиционно выступил экс-президент Польши и глава YES Александр Квасьневский, а также мэр столицы Виталий Кличко.

    Более основательные дискуссии экспертов и политиков начнутся в пятницу, 15 сентября, в помещении "Мистецького арсеналу". Темой нынешней встречи стал вопрос: "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?". В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

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    Дискуссии будут посвящены изменениям, которые происходят в стране, и вызовам, которые встают перед ней. В частности, эксперты и политики будут обсуждать реформы, восприятие Украины в ЕС, возможные варианты обеспечения национальной безопасности, пути сохранения территориальной целостности Украины.

    Первый день встречи YES откроет президент Петр Порошенко, который собирается посвятить свою речь роли Украины в мире, которая меняется.

    Также спикерами первого дня на саммите будут вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, экс-Госсекретарь США Джон Керри, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, экс-Госсекретарь США Кондолиза Райс, президент ЕБРР Сума Чакрабарти, бывший министр обороны США Роберт Гейтс, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич и другие.

    Второй день YES откроет своей речью премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он собирается поговорить о ходе реформ и роли ЕС в этом процессе.

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    Кроме того, в дискуссиях второго дня примут участие бывший посол США в России Майкл Макфол, экс-министр обороны США Роберт Гейтс, Государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, член Палаты представителей США Уилл Херд, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, экс-генеральный секретарь НАТО и член правления YES Андерс Фог Расмуссен, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер и второй президент Украины Леонид Кучма.

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