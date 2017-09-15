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    Политика

    Порошенко назвал себя президентом мира

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (8)

    (обновлено: )2155029
    Как отметил глава государства, партнеры Украины в Европе и США поддерживают размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса, а Украина не хочет ни на кого нападать.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко, выступая на международной ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", заявил, что он является президентом мира.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Международный (и не только) политический дефолт Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что в конце недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбассе.

    "В Нью-Йорке нужно очень много сделать (о предстоящем визите в США и встрече с высокопоставленными лицами американской администрации — ред.). Наша встреча (с президентом США Дональдом Трампа — ред.), я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно", — сказал президент, комментируя свой предстоящий визит в Соединенные Штаты.

    Он отметил, что партнеры Украины в Европе и США поддерживают размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса.

    "Я президент мира, мы хотим мира", — подчеркнул Порошенко.

    Отметим, ранее на форуме Порошенко сообщил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе и НАТО является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания.

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