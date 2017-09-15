Порошенко назвал себя президентом мира

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко, выступая на международной ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", заявил, что он является президентом мира.

Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что в конце недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбассе.

"В Нью-Йорке нужно очень много сделать (о предстоящем визите в США и встрече с высокопоставленными лицами американской администрации — ред.). Наша встреча (с президентом США Дональдом Трампа — ред.), я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно", — сказал президент, комментируя свой предстоящий визит в Соединенные Штаты.

Он отметил, что партнеры Украины в Европе и США поддерживают размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса.

"Я президент мира, мы хотим мира", — подчеркнул Порошенко.

Отметим, ранее на форуме Порошенко сообщил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе и НАТО является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания.

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