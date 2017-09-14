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    Политика

    В Киеве стартует ежегодный форум YES

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    В Киеве в четверг начинает работу 14-я Ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии. Открытие мероприятия состоится на Бессарабском рынке в центре столицы.
    Форум Ялтинская европейская стратегия (YES)
    УНИАН

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Четырнадцатая встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", начинает работу в четверг, 14 сентября.

    Президент Петр Порошенко на конференции Ялтинская европейская стратегия (YES)
    УНИАН
    Странная речь Порошенко на YES: delirium tremens

    Открытие мероприятия состоится на Бессарабском рынке в центре Киева. 

    В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.

    В пятницу президент Петр Порошенко откроет своим выступлением пленарное заседание встречи YES. Дискуссию участников конференции с главой государства будет модерировать президент Совета по внешней политике Ричард Хаас.

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    В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на форуме YES, заявил, что 2016 год был годом стабилизации, а 2017 год станет годом развития

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