В Киеве стартует ежегодный форум YES

УНИАН

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Четырнадцатая встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", начинает работу в четверг, 14 сентября.

Открытие мероприятия состоится на Бессарабском рынке в центре Киева.

В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.

В пятницу президент Петр Порошенко откроет своим выступлением пленарное заседание встречи YES. Дискуссию участников конференции с главой государства будет модерировать президент Совета по внешней политике Ричард Хаас.

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В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на форуме YES, заявил, что 2016 год был годом стабилизации, а 2017 год станет годом развития.