Саакашвили перенес пресс-конференцию из Перемышля - СМИ

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили находится в польском Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию.

Фотографию из этого города выложил в Facebook политик в ночь на воскресенье.

"Украинская правда" пишет, что здесь состоится пресс-конференция Саакашвили, а не в Перемышле, как планировалось ранее.

В Жешув прибыла также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

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Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в ночь на воскресенье правонарушений и происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей не было.