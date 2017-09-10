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    Саакашвили перенес пресс-конференцию из Перемышля - СМИ

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (359)

    (обновлено: )62
    Пресс-конференция бывшего председателя Одесской ОГА пройдет не в Перемышле, а в Жешуве. В этот польский город также прибыла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
    Михаил Саакашвили
    Михаил Саакашвили/Facebook

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили находится в польском Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    Фотографию из этого города выложил в Facebook политик в ночь на воскресенье.

    "Украинская правда" пишет, что здесь состоится пресс-конференция Саакашвили, а не в Перемышле, как планировалось ранее.

    В Жешув прибыла также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

    Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

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    Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в ночь на воскресенье правонарушений и происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей не было.

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