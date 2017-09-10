Есть несколько сценариев "встречи" Саакашвили - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому запрещен въезд в Украину на основании аннулирования его украинского паспорта, 7 сентября в Швейцарии встречался с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщили источники из окружения олигарха. По данным источников Коломойский и Саакашвили поужинали в элитном отеле Four seasons и бывший президент Грузии подтвердил, что 10 сентября собирается в Украину.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что поедет 10 сентября в Польшу, чтобы поддержать Михаила Саакашвили, который на польско-украинской границе собирается доказывать, что он имеет право на проживание в Украине. Тимошенко заявила: "Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и войти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши".

Ранее группа народных депутатов, в частности из "Самопомичи" и "Демальянса", заявила, что будет встречать Саакашвили на границе с Польшей. И анонсировали массовые акции на 10 сентября вблизи пункта пропуска "Краковец". В связи с этим, Госпогранслужба предупредила путешественников о возможном возникновении неудобств на таможенном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области и просят воздержаться от пересечения польской границы в этом районе 9-12 сентября.

Желание Тимошенко и Коломойского поддержать Саакашвили прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Щодо зустрічі Саакашвілі з Коломойським у Женеві, інформація поки офіційно не підтверджена, але якщо така зустріч все ж таки була, то про що вони могли говорити?

— Ні для кого ж не секрет, для того щоб проводити повномасштабну політичну, а тим більше виборчу кампанію, потрібні достатньо суттєві кошти. І зрозуміло, що політична сила Саакашвілі, якщо вона на щось хоче розраховувати, то без залучення таких коштів, буде дуже складно. І так само ні для кого не секрет, що за переважною більшістю політичних проектів в Україні стоять конкретні олігархічні структури, в тому числі Коломойський. Коломойський традиційно намагається вирішити свої політичні інтереси. Він робить ставку не на якусь одну політичну силу, а відразу на декілька. Я думаю, в цьому контексті так само був предмет розмови. Коломойський має не лише політичні проекти, але і досить потужні медіа-ресурси, що також треба для підтримки Саакашвілі. Коломойський має достатньо давні традиції взаємостосунків з Тимошенко, в цілому підтримки опозиції, тому те, наскільки цей варіант буде вдалий в майбутньому, покаже час, звичайно. Але я так думаю, що якщо Саакашвілі буде показувати ту ж позитивну динаміку, то на нього будуть робити ставку не лише Коломойський, але й інші олігархи, в тому числі ті, які начебто входять до провладного табору.

Ця кооперація Саакашвілі та Коломойського, вона геть свіжа, чи раніше були якісь перемовини?

— Я скажу так, що вони по суті контактують один з одним значно частіше, ніж нам це здавалося, і фактично вони мають можливість зустрічатися в неформальній обстановці. Це очевидно, що той же Коломойський мав інтереси і по Одеській області, і по багатьом різним пунктам приватизації, тому я не виключаю, що такі зв'язки були. Безумовно, була історія взаємостосунків, наприклад, Коломойського і РПЛ. Ми ж так само пам'ятаємо, що вони були головними друзями. Була історія взаємостосунків Коломойського і "Народного фронту". І очевидно, що тут нема якихось вічних друзів чи вічних ворогів, конкретні політичні інтереси, тому що зараз Коломойський як олігарх є в опалі в української влади, так само Саакашвілі як політик є в певній опалі. І на цьому підґрунті вони цілком можуть знайти свою спільну мову. Я не думаю, що там такий антагонізм вже настільки високий, що вони наразі не мають можливості домовитися. Тим більше, що у них є спільний ворог.

Як ви поясните бажання лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко підтримати Саакашвілі?

— Обєктивно, на сьогодні Саакашвілі не є конкурентом в рейтинговому плані для Тимошенко. Тимошенко є лідером опозиційних настроїв і те, що вона зараз може продемонструвати, що всі опозиціонери — справа, зліва, реформатори, антиреформатори, національно орієнтовані і не національно орієнтовані — орієнтуються на неї. Це так само може бути крок, вигідний для неї, тому що вона таким чином позиціонує, що вона залишається найсильнішим політиком в опозиційному таборі.

А до того ж, чи не хоче вона доєднати до свого політичного іміджу яскраву політичну фігуру, якою є Саакашвілі?

— Тут все залежить від того, який рейтинг буде мати Саакашвілі і наскільки там буде розбудована його політична сила. Тимошенко взаємодіяла з різними політиками і у неї була тривала історія. Ми пам'ятаємо союз Тимошенко з Валентином Наливайченком, як такий перспективний союз, який виник рік назад. Зараз про нього вже фактично ніхто не згадує. Але те, що саме перед виборами, коли почнуть формуватися списки, можуть з'явитися найрізноманітніші фігури, які можливо навіть сьогодні вже і не згадуються, це цілком може бути. Але якщо ця історія з Саакашвілі не матиме якогось продовження і покажуть соціологічні заміри, що він не додає до неї нічого, то я не виключаю, що вона по суті не буде йти на посилення свого блоку окремими фігурами. Тому що Саакашвілі з одного боку має значну частину прихильників, а з іншого боку його так само досить неоднозначно оцінюють в українському суспільстві.

А сам Саакашвілі зацікавлений в якомусь такому політичному союзі з Тимошенко?

— Такий союз цілком можливий, але в даному випадку я все ж так розглядав би високу ймовірність появи іншого союзу, до якого би долучилися окрім згаданого Саакашвілі «Самопоміч» на чолі з Андрієм Садовим, це може бути Анатолій Гриценко, або це може бути «Демальянс». Такий союз виглядатиме більш природньо, але я не виключаю, що знову ж таки напередодні виборів там можуть спрацювати якісь особисті мотиви суб'єктивного характеру і Саакашвілі може потрапити і стати до Тимошенко.

На цьому ж тижні Валентин Наливайченко зустрівся в аеропорту Варшави з Саакашвілі. Навіщо?

— Якщо ми подивимося рейтинг, який має Саакашвілі і його політичний проект, проект Наливайченка, то ці проекти на сьогодні далекі від подолання 5% бар'єру. Ми можемо говорити про 1-2% підтримки. І всі прекрасно розуміють, що якщо на вибори вийдуть п'ять-десять партій на чолі з Гриценко, Саакашвілі, Наливайченком, і кожен отримає по 1%, а їх буде десять, то ніхто не пройде. Тому я не виключаю, що по суті це буде штовхати їх до створення якоїсь більшої коаліції. І наразі, зараз, в залежності від того, хто яку має медійну підтримку, розкрутку, які акції проводить, це так само буде визначати, хто скільки отримає місць в майбутньому партійному списку.

Що з перспективами в'їзду Саакашвілі в Україну?

— Там можуть бути різні сценарії. Зрозуміло, що планується шоу, розраховане на те, щоб його тут не пускали, чинити певний опір і депутати намагалися його провести. Але питання в іншому, що якщо наприклад Саакашвілі потрапляє в Україну, яка його в подальшому доля? І в подальшому там можуть бути абсолютно різні сценарії. Тому що може бути, що йому загрожує та сама депортація до Грузії. Тому прогнозувати дуже складно. Я наприклад зустрічаю інформацію, що не обов'язково, що він буде йти саме через пункт, не обов'язково десятого числа. Тут питання в іншому, що коли він потрапить в Україну, що він буде робити. Бо в такому випадку він стає вразливим не лише від нашої влади, а і можливості, по суті, бути відправленим на свою історичну батьківщину, тобто Грузію.

Наскільки готова українська чинна влада відправити його туди?

— Ви ж бачите, ніхто не прогнозував, що у нього заберуть український паспорт. І з точки зору раціональності, що це додало, який авторитет президентові, всі говорять про те, що це абсолютно був хибний крок і рейтинг Саакашвілі, його діяльність, вона була не настільки разючою, не настільки жорсткою, щоб йти на такий крок і це була помилка. Як буде діяти українська влада, дуже складно спрогнозувати. Знову ж таки, тут якісь раціональні мотиви, вони можуть бути не аргументом. Може спрацювати той момент, дійсно його можуть відправити в Грузію.

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Напомним, еще два года назад Саакашвили и Коломойский вели разбирательства в судах. Тогда руководитель Одесской области обвинил Коломойского в контрабанде, уклонении от уплаты налогов на сумму 2,5 миллиарда долларов. Суд встал на сторону олигарха, признав информацию Саакашвили неправдивой. Несмотря на соперничество, Саакашвили важны встречи с украинскими олигархами и политиками, поскольку для него важен информационный резонанс вокруг его приезда в Украину. Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк, отметив, что власти для того, чтобы перебить это событие, найдут очередное золото Януковича.