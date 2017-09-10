Саакашвили устроит шоу на границе при попытке попасть в Украину

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, несмотря на высокие риски экстрадиции, намерен в воскресенье вернуться в Украину из Польши. Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу.

Пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

В свою очередь опрошенные РИА Новости политологи считают, что, вероятнее всего, Саакашвили не удастся пересечь украинскую границу, однако при попытке попасть в Украину у него получится организовать грандиозное шоу.

Миграционная служба 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Накануне попытки Саакашвили вернуться в Украину Киев получил запрос от Грузии на задержание и экстрадицию бывшего грузинского президента из-за ряда уголовных дел против него. Решение по соответствующему запросу украинскими правоохранителями еще не принято.

Сам Саакашвили в связи с этим допускает свой арест, но заявил, что "готов до конца защищать свои позиции".

Помимо этого он утверждает, что власти Украины всячески будут пытаться препятствовать его возвращению в страну. Среди прочего он заявил, что украинские власти направили военную технику на пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей.

"Правительство Украины делает все для того, чтобы помешать мне попасть в страну. Ужесточен пограничный контроль, на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока. Это абсолютно беспрецедентный случай. Такие ужесточения не были даже у восточных европейских стран во время СССР. Такое происходит в истории впервые. Эти действия означают, что они меня очень боятся", — заявил Саакашвили.

Вместе с тем, в "Движении новых сил" заявили, что ожидают провокации со стороны украинских властей на границе в день возвращения Саакашвили. В частности, в политсиле допустили, что будет закрыт пункт пропуска "Краковец". Также в партии не исключают, что будет перекрыта автодорога, ведущая к пункту пропуска.

При этом в партии "Движение новых сил" пообещали, что ее лидер не будет прорываться силой через украинскую границу, все будет в рамках закона.

Перед возвращением Саакашвили устроил серию показательных визитов по европейским странам, подчеркивая, что его украинский паспорт действительный. Он также заверил, что не имеет никаких других паспортов.

Порошенко, комментируя намерения Саакашвили вернуться в Украину, переложил этот вопрос на правоохранителей. "Что касается дальнейших действий, думаю, эти вопросы находятся в компетенции министерства внутренних дел, миграционной службы и пограничной службы, и вы должны этот вопрос задавать им", — сказал он.

Правоохранители призывают участников запланированных мероприятий соблюдать нормы и правила, не поддаваться на провокации. При этом в компетентных органах сообщили, что официального запрета на въезд в страну Саакашвили не выдавали.

Украинские политологи, опрошенные РИА Новости, сошлись во мнении, что Саакашвили предпримет попытку пересечения украинской границы, несмотря на риски быть выданным Грузии. Однако мнения экспертов относительно того, удастся ли ему пересечь границу, разделились. Вместе с тем, эксперты убеждены, что при любом исходе попытки вернуться на Украину Саакашвили сделает большое шоу, которое будет направлено на повышение рейтинга политика.

Руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что в силу грузинского менталитета Саакашвили появится на границе и будет пытаться попасть в Украину.

"С учетом кавказского менталитета, я думаю, Саакашвили примет вызов и приедет. Вопрос в том, перейдет ли он украинскую границу, поскольку предостережение прозвучало достаточно четко, что он может быть задержан и депортирован в Грузию. Совершенно очевидно, что позиция украинской власти заключается в том, чтобы ни под каким соусом не пустить Саакашвили на Украину", — сказал Золотарев РИА Новости.

Он также убежден, что правоохранители к возвращению Саакашвили примут решение экстрадировать его по запросу Грузии.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский допускает, что власти примут позитивное решение по экстрадиции Саакашвили в Грузию, поэтому он вряд ли вернется в Украину.

"Скорее всего, решение (по запросу об экстрадиции в Грузию – ред.) будет принято не в пользу Саакашвили. Поэтому у меня есть сомнения, что он все-таки в воскресенье приедет в Украину", — сказал Погребинский РИА Новости.

В свою очередь эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов также сомневается, что Саакашвили удастся пересечь украинскую границу.

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"Скорее всего, он будет на пункте пропуска. Будет красочное шоу. Но на территорию Украины, вероятнее всего, он не попадет. Возможно, он не рискнет пересекать границу, ведь есть большой риск его задержания", — заявил Спиридонов РИА Новости.

Он также считает, что Саакашвили устроит грандиозное шоу на границе, что позволит ему вернуть узнаваемость и цитируемость в СМИ. По мнению эксперта, пиар — и есть главная цель экс-президента.

Политолог, блогер, кандидат философских наук Александра Решмедилова также считает, что от попытки Саакашвили вернуться в Украину следует ожидать только шоу. Однако она допускает вероятность, что ему удастся пересечь границу.

"Это очередной повод для соратников Саакашвили, повод для пиара. Это уже превращается в некое представление, шоу. Саакашвили любит такие шоу, он хороший шоумен", — сказала Решмедилова РИА Новости.

Вместе с тем она убеждена, что политическая карьера Саакашвили в Украине закончилась.

"Войти в украинскую политику на белом коне у него уже не получится. Объединиться у него тоже ни с кем не получится. Он солирующая единица", — добавила Решмедилова.