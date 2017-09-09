Активисты едут к границе с Польшей встречать Саакашвили

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Колонна мирно настроенных активистов на автомобилях и микроавтобусах отправилась из Львова к пункту пропуска "Краковец", чтобы встретить там Михаила Саакашвили, сообщил член политсовета партии Саакашвили "Движение новых сил" Иван Слободяник.

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее в субботу заявил, что выезжает из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

"Сейчас мы уже находимся возле "Краковца". Мы двигаемся в колонне, примерно 100 машин уже уехало сегодня, мы будем разбивать лагерь для того, чтобы встречать людей", — сказал Слободяник, слова которого приводит пресс-служба его партии.

Позже партия сообщила, что у пункта пропуска уже собрались более 200 активистов в поддержку Саакашвили, также прибыли несколько десятков неизвестных лиц в спортивных костюмах.

Он сообщил, что переход Саакашвили через границу ожидается в 13.00 10 сентября. По его информации, при этом правоохранители остановили автобус активистов в Днепропетровской области, но после формального осмотра отпустили, и он присоединился к колонне. Слободяник также сообщил, что из нескольких областей в "Краковец" везут провокаторов, и добавил, что местная полиция сопровождает колонну активистов.

В свою очередь полиция Львовской области сообщает в субботу, что в районе пограничного пункта пропуска "Краковец" усилены наряды полиции в связи с прогнозируемыми массовыми акциями из-за приезда Саакашвили.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.