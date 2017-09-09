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    Политика

    Минюст: Саакашвили не оспаривает лишение гражданства

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (352)

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    Согласно заявлению заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, никаких заявлений от экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Минюст не поступало.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили до сих пор не обжаловал в судебном порядке лишения его украинского гражданства, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в Facebook.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "По имеющей информации, таких заявлений не поступало! В Минюст точно! За справками прошу обращаться в ГСА (Государственная судебная администрация) и Высший административный суд!" — написал чиновник, отвечая на вопрос, действительно ли Саакашвили подал заявление на обжалование решения о лишении его гражданства.

    При этом Чернышев посоветовал спросить об этом у экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

    "Вроде бы он говорил, что только собираются такое заявление подавать…", — сказал представитель Минюста.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

    Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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