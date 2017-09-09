Минюст: Саакашвили не оспаривает лишение гражданства

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили до сих пор не обжаловал в судебном порядке лишения его украинского гражданства, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в Facebook.

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"По имеющей информации, таких заявлений не поступало! В Минюст точно! За справками прошу обращаться в ГСА (Государственная судебная администрация) и Высший административный суд!" — написал чиновник, отвечая на вопрос, действительно ли Саакашвили подал заявление на обжалование решения о лишении его гражданства.

При этом Чернышев посоветовал спросить об этом у экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

"Вроде бы он говорил, что только собираются такое заявление подавать…", — сказал представитель Минюста.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.