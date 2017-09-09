"Мы выезжаем". Саакашвили направился в Украину

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что выезжает из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", — написал Саакашвили в субботу на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили/Facebook, 9 сентября 2017

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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