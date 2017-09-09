Приезд Саакашвили. Запасаемся попкорном?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что официально новый политический сезон в Украине открылся с очередной сессией Верховной Рады, эксперты и политики называют совсем другую дату старта активных баталий. Начало "горячей осени", по мнению большинства, должен положить приезд в Украину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский гамбит

Хотя, в то, что экс-губернатор Одесской области станет для украинской политики столь значимой фигурой еще несколько месяцев назад трудно было поверить. После бесславной отставки Михо резко потерял рейтинг и потихоньку превращался в политического маргинала. Время от времени грузин и осколки его команды всплывали в медиа-пространстве, но организованные ими акции были столь малочисленными, что всерьез их никто воспринимал.

В корне ситуацию поменяло лишение политика украинского гражданства. 26 июля, когда политик находился в США Государственная миграционная службы сообщила, что Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот предоставил при получении гражданства. В частности, Саакашвили якобы не проинформировал, что был заочно арестован на территории Грузии.

Не продумав до конца, чем может закончится политическая игра, власти в последствии наверняка не раз пожалели о том, что затеяли всю эту канитель. Ведь, такому мастеру пиара как Саакашвили, который даже из ничтожного повода способен сделать яркое шоу, только этого и надо было. Выждав необходимую по всем канонам паузу, Михо сообщил, что возвращается в Украину. Да не просто так, а, как говорится, с музыкой.

Пунктом, с которого многие видят чуть ли не отсчет нового политического времени назначен приграничный Краковец Львовской области. Именно здесь в ближайшее воскресенье собирается переходить государственную границу Саакашвили. И судя по всему скромный пункт пропуска, о котором раньше знали разве что заробитчане, в ближайшее время станет центром медиа-активности.

Поддержка Тимошенко

Набрать на теме приезда Саакашвили недостающих баллов в рейтинг собираются и украинские политики. Причем в это число затесались даже те, кто к персоне Саакашивили имеет лишь опосредствованное отношение. Например, не могла упустить такого шанса попиариться лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Да, когда-то о трепетной дружбе грузинского президента и украинского премьер-министра даже был снят эротический фильм. Но в реальной жизни Тимошенко никогда была сторонницей Саакашвили. Наоборот, во время памятного визита в Украину президента РФ Владимира Путина в 2008-м Юлия Владимировна охотно подыгрывала коллеге, вспомнившему скандальную историю с галстуком грузинского лидера. Теперь же Тимошенко — чуть ли главная персона внушительного десанта политиков, которые это воскресенье проведут на украинско-польской границе.

"С моральной точки зрения я не могу терпеть такую подлость по отношению к человеку", — заявила Тимошенко. "Саакашвили имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства. Он имеет право пойти в Европейский суд. Я готова приехать, чтобы показать — политическая конкуренция не может использовать грязные средства политических репрессий, как это сделал действующий президент Украины по отношению к бывшему президенту Грузии – дружественной к нам страны. Я хочу быть в эти минуты рядом с Михо".

"Самопомич" на подхвате

Чуть ли не в полном составе приедут на границу оппозиционеры из "Самопомомич". Главную активность в этом деле проявляет нардеп Егор Соболев, который, по слухам, может возглавить политсилу грузина, если того все-таки не впустят в Украину.

"От Саакашвили граница на замке. Мне стыдно, что мы позволяем этому происходить в стране Революции достоинства, которая должна быть образцом защиты воли и гражданских свобод. 10-го сам поеду встречать Михаила. Украина – это не только страна подлых и вороватых должностных лиц", – заявил Соболев.

Вместе с депутатом поддержать Саакашвили в Краковце собираются его однопартийцы Семен Семенченко, Павел Костенко, Ирина Подоляк и Тарас Пастух. Поговаривают, что приехать на границу может и лидер "Самопомочи", львовский градоначальник Андрей Садовой, которому после мусорных скандалов срочно нужно поднимать рейтинг.

Готовятся к эпохальной встрече не только политики, но и представители всевозможных общественных организаций, которые и вовсе собрались устроить на пункте пропуска палаточный городок.

Сценарии Банковой

Не удивительно, что готовятся ко встрече Саакашвили и в Администрации президента, которая в последние несколько дней бросила все силы, чтобы выйти из ситуации с минимальными для себя потерями. Так, вершиной инженерной мысли мозгового центра Банковой стало сообщение Минюста о запросе Грузии на экстрадицию Саакашвили. Дескать, как только экс-губернатор появится в Украине, его тут же арестуют и передадут властям его родной страны, где он проходит по нескольким уголовным делам.

Хотя, разрабатываются и другие варианты. Например, забрать у Михо украинский паспорт и выдав взамен справку о пересечении границы, хоть так связать руки оппозиционеру в его бурной деятельности. Возможным сюрпризом для Госпогранслужбы может стать попытка Саакашвили въехать в Украину по паспорту другого государства.

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Между тем на границе уже вовсю готовятся к приезду "высокого гостя". Так, пограничники уже обратились к путешествующим 9-12 сентября по возможности не пользоваться КПП "Краковец". В частности, тем, кто планирует приехать с поддержкой Саакашвили напомнили, что в контролируемом пограничном районе действуют особые правила – пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц.

Палки в колеса

Но, судя по всему, добраться в Краковец в день приезда Саакашвили и без того будет весьма проблематично. Так, накануне львовяне пожаловались на отмену целого ряда рейсовых маршрутных перевозок на границу. Тем же, кто будет добираться к пункту назначения своим ходом тоже ждут сюрпризы. С недавних пор на автомобильной дороге "Львов – Краковец", а именно на участке в районе пункта пропуска "Краковец" проводятся ремонтные работы по восстановлению поврежденного барьерного ограждения, ликвидации несанкционированных съездов, уборке мусора и ремонта инженерных систем, а значит, проезд будет значительно затруднен.

Стыд и позор

Тем не менее, в кулуарах Верховной Рады приезд Саакашвили рассматривают не более чем очередную серию политического ток-шоу. Так, Юрий Павленко из "Оппозиционного блока" считает, что причины беспрецедентных мер, которые применяют специально к приезду грузина лежат на поверхности.

"Во-первых, власть боится Саакашвили как талантливого разрушителя. Кроме того, у Порошенко имеется личная обида на грузинского реформатора, поэтому президент будет делать все для его политического уничтожения. Раньше Саакашвили спокойно разъезжал по Украине, занимался личным пиаром. Ему это разрешали, поскольку он был в единой системе координат с главой государства. В какой-то степени Саакашвили даже был оружием Порошенко. Но в определенный момент эта машина обернулась против самого Петра Алексеевича", — отмечает депутат.

По его мнению, то, что устраивают украинские власти вокруг приезда Саакашвили — это стыд и позор.

"Руководство страны видит только то, что происходит сейчас, не способно мыслить на несколько шагов вперед. Это шоу будет исключительно на руку Михо, оно дискредитирует Украину как государство, президента и всю вертикаль его власти", — считает Павленко.

Закон как дышло

Философски подходит к истории с приездом Саакашвили и его предшественник на посту губернатора Одесской области Николай Скорик.

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"Ситуация с Саакашвили, по сути, уникальна. Грузинскому экс-президенту сначала абсолютно незаконно дали гражданство, а затем абсолютно незаконно его лишили. Понятно, что Саакашвили готовит настоящее шоу, раскручивает свой приезд так, как только может. Не пускать его в Украину, по закону, не могут. Но с законом наше государство давно попрощалось, поэтому ситуация непредсказуема. По сути, власть сама подыграла Саакашвили, лишив его гражданства. Так или иначе, запасаемся попкорном, шоу будет интересным", — уверен политик.