У Саакашвили опасаются силового разгона их лагеря провокаторами

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил" опасается разгона лагеря его сторонников, которые приехали на границу Украины с Польшей встречать бывшего губернатора Одесской области, говорится в сообщении пресс-службы партии в субботу.

info.rns.org.ua Ситуация у лагеря сторонников лидера "Движения новых сил"

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее в субботу заявил, что выезжает из Польши в Украину, чтобы днем в воскресенье пройти через пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области. К границе прибыли сторонники Саакашвили.

"Источники "Движения новых сил" в полиции также сообщили, что ночью может произойти силовой разгон лагеря сторонников лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. (Находящийся у границы член совета партии Давид) Сакварелидзе сообщил, что имеет информацию, что "титушки" (провокаторы – ред.) планируют ночью нападать на активистов, бить их, чтобы запугать обычных людей, которые завтра будут собираться для встречи Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

По данным партии, на пропускном пункте "Краковец" у границы с Польшей уже собрались более 200 активистов, также туда прибыли несколько десятков неизвестных лиц в спортивных костюмах, которые могут быть провокаторами.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.