Львов о возвращении Саакашвили: "барыги" сошлись с "гастролерами"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Львов

Хотя в самой Галицкой столице за день до намеченного приезда ничто не говорит о предстоящем событии. Да, на узких улочках Старого города с утра в субботу можно было встретить немало знакомых коллег-журналистов, которые заранее прибыли освещать мероприятие.

Проплаченный протест

Но в основной массе львовянам приезд грузинско-украинского политика, как говорится, до одного места. Как и везде по стране, люди заняты вопросом выживания в непростых реалиях и политические шоу, пусть и с элементами лезгинки, их интересуют лишь поскольку-постольку.

По большому счету, пиар-приезд Михаила Николозовича взволновал во Львове разве что городских сумасшедших да проплаченных массовиков-затейников, которые сегодня выходят на улицы за одну идею, а завтра после более солидного денежного предложения готовы поддерживать противоположную.

Так, накануне приезда Саакашвили под городскую ратушу вышли с десяток митингующих против его визита в Украину. Организатором пикета выступила никому не известная во Львове общественная организация "Защита обычных людей", которая к тому же еще и имела киевскую регистрацию. Как заявил ее лидер Дмитрий Павличенко, основной целью акции была защита людей, которые были обмануты командой Саакашвили.

"Мы против иностранных колаборантов и "гастролеров", мы считаем, что правительством должны руководить украинцы. Кроме того, мы выступаем против развала страны", — заявил Павличенко.

Держа в руках плакат "Вон гастролёров и наркобаронов из нашей страны", митенгующие в последствии и вовсе сожгли чучело, пока их действия не пресекли правоохранители.

Зачем сеять раздор?

Что до простых жителей Львова, которые не столь рьяно погружены в процессы большой украинской политики и озвучивают свою позицию "без купюр", то их мнения по части будущего "прорыва" Саакашвили через границу разделились.

"Нечего ему тут делать", — категорично делится своими соображениями 62-летняя пани Люба. "Да и по большому счету, было изначально неправильно, когда Саакашвили вообще появился в Украине. Особенно учитывая, в какие истории он попадал у себя на родине. Пускать его сюда нельзя, зачем опять сеять раздор? Саакашвили уже наобещал золотые горы одесситам, в итоге ничего не сделал, а виноватыми оказались все вокруг — Порошенко, министры, чиновники".

По ее мнению причина такого огромного желания Саакашвили попасть в Украину — страх вернуться в Грузию, где его ждут немалые сроки.

"Там его будут преследовать, а здесь он имеет возможность стать большим партийным лидером. Прицепиться к нему хочет и Юля Тимошенко. Эта парочка вообще сделает из украинцев нищих и рабов, приведет Украину к полной разрухе", — отмечает пенсионерка.

Отвлекающий маневр

Поколение моложе считает, что приезд Михаила Саакашвили и вся история вокруг него очередная попытка властей отвлечь внимание людей от насущных проблем, которых ха последнее время накопилось более чем достаточно.

"Включаешь телевизор и создается впечатление, что сейчас главная проблема в Украине — это Саакашвили", — возмущается 32-летняя Вера. "Что до самого грузина, политиков, которые якобы поедут его поддерживать, да и самой украинской власти, то им, наверное, больше нечем заняться. Иначе, зачем раздувать из, казалось бы, обычного приезда целое шоу. Хотя, не исключено, что Саакашвили способен поменять ситуацию в Украине к лучшему. У него есть хороший опыт в Грузии и нам бы он точно пригодился. Почему власть не хочет пускать его? Эти ребята сами хотят контролировать все процессы и,лишние люди им не нужны. Думаю, что его или арестуют, или просто не пустят в Украину".

Разве что за деньги

Полностью опровергают львовяне разговоры о том, что на границу поддержать Саакашвили в воскресенье отправится чуть ли не каждый уважающий себя гражданин Украины.

"Разве что за деньги", — признается студент Назар. "Есть гораздо более интересные варианты, как провести выходной день".

Некоторые и вовсе удивляются, как вообще могла возникнуть такая ситуация.

"Вообще сам Саакашвили меня здесь волнует лишь отчасти", - возмущается бизнесмен Олег. "Мне непонятно, почему гражданство Украины стало товаром для барыг. Захотел — дал, захотел — забрал, потом снова дал. Казалось бы, незыблемые вещи становятся для этой власти разменной монетой. Что до грузина, то он много обещает, но ничего не делает, толку от него никакого".