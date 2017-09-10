Саакашвили пересечет границу Украины в полном автобусе журналистов - СМИ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михаила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними, сообщает "Украинская правда".

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Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию. Среди СМИ представлены "УП", "Страна", "Укринформ", "24-й телеканал", "BBC-Украина", AP, AFP, "Франквуртер", также зарегистрированы журналисты грузинского телеканала "Рустави". Всего до 10 человек. Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.