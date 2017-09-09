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    Фотоленты

    Михо возвращается. На границе обустраивают палаточный городок

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (347)

    (обновлено: )16810
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Установка палаточного города на ПП Краковец-Корчева, куда приедет Михаил Саакашвили
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили.
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Ситуация в районе пункта пропуска Краковец-Корчева, куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили
    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили.
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Установка палаточного города на ПП Краковец-Корчева, куда приедет Михаил Саакашвили
    Установка палаточного города на ПП "Краковец-Корчева", куда приедет Михаил Саакашвили.
    Facebook.com/UkrMediaNetwork
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили.
    Facebook.com/UkrMediaNetwork
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили
    Армейские тягачи с военной техникой недалеко от ПП, куда прибудет Михаил Саакашвили
    facebook.com/UkrMediaNetwork

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    Ситуация в районе пункта пропуска "Краковец-Корчева", куда 10 сентября прибудет Михаил Саакашвили

    В пункте пропуска "Краковец-Корчева", куда в воскресенье намерен прибыть экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакавили, обустраивают палаточный городок с биотуалетами.

    Недалеко от границы c Польшей замечена гусеничная техника.

    Смотрите также: Саакашвили едет на границу с маленьким сыном

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

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