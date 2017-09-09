Михо возвращается. На границе обустраивают палаточный городок

В пункте пропуска "Краковец-Корчева", куда в воскресенье намерен прибыть экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакавили, обустраивают палаточный городок с биотуалетами.

Недалеко от границы c Польшей замечена гусеничная техника.

Смотрите также: Саакашвили едет на границу с маленьким сыном

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.