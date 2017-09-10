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10.09.201710:36
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    Общество

    Автоколонна сторонников Саакашвили выехала из Львова на границу

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (359)

    (обновлено: )22220
    Сторонники начали собираться около 06.00 на выезде из Львова. Большинство из них были с флагами и другой символикой партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. В колонне едут около сотни автомобилей и микроавтобусов.
    Автоколонна сторонников Саакашвили направляется на границу
    Страна

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Колонна из примерно сотни автомобилей и микроавтобусов со сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили отправилась в воскресенье утром из Львова к пункту пропуска "Краковец" на границе с Польшей, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, передает корреспондент РИА Новости.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

    Его сторонники начали собираться около 06.00 на выезде из Львова. Большинство из них были с флагами и другой символикой партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Часть активистов одеты в камуфляжную форму. Желающие встретить Саакашвили заявили РИА Новости, что уверены в том, что политику удастся пересечь границу. Они намерены оставаться там, пока пограничники его не пропустят.

    Ранее в партии сообщили, что у пункта пропуска уже собрались более 200 сторонников Саакашвили, также прибыли несколько десятков человек в спортивных костюмах.

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    Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в ночь на воскресенье правонарушений и происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей не было.

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