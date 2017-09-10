Автоколонна сторонников Саакашвили выехала из Львова на границу

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Колонна из примерно сотни автомобилей и микроавтобусов со сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили отправилась в воскресенье утром из Львова к пункту пропуска "Краковец" на границе с Польшей, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, передает корреспондент РИА Новости.

Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

Его сторонники начали собираться около 06.00 на выезде из Львова. Большинство из них были с флагами и другой символикой партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Часть активистов одеты в камуфляжную форму. Желающие встретить Саакашвили заявили РИА Новости, что уверены в том, что политику удастся пересечь границу. Они намерены оставаться там, пока пограничники его не пропустят.

Ранее в партии сообщили, что у пункта пропуска уже собрались более 200 сторонников Саакашвили, также прибыли несколько десятков человек в спортивных костюмах.

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Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в ночь на воскресенье правонарушений и происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей не было.