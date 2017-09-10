В ожидании Саакашвили. Полиция отчиталась о ситуации на границе

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Ночь на воскресенье, 10 сентября, возле пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе прошла без происшествий, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

"В течение ночи правонарушений или чрезвычайных происшествий не зафиксировано", — говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что вблизи пункта пропуска размещен палаточный городок, где размещены ожидающие возвращения в Украине экс-президента Украины и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

ГУ НП во Львовской области Палаточный городок в пункте пропуска "Краковец", где ожидают Михаила Саакашвили

Согласно сообщению, по просьбе ряда народных депутатов, организаторов акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка.

На месте находится начальник областной полиции Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений.

Михаил Саакашвили, несмотря на высокие риски экстрадиции, намерен в воскресенье вернуться в Украину из Польши. Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу. В свою очередь пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.