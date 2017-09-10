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10.09.201710:36
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    В ожидании Саакашвили. Полиция отчиталась о ситуации на границе

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (359)

    (обновлено: )37902
    В течение ночи правонарушений или чрезвычайных происшествий не зафиксировано в районе пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. Охрана порядка проходит в усиленном режиме.
    Полиция в пункте пропуска Краковец, где ожидают Михаила Саакашвили
    ГУ НП во Львовской области

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Ночь на воскресенье, 10 сентября, возле пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе прошла без происшествий, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

    "В течение ночи правонарушений или чрезвычайных происшествий не зафиксировано", — говорится в сообщении.

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    В полиции напомнили, что вблизи пункта пропуска размещен палаточный городок, где размещены ожидающие возвращения в Украине экс-президента Украины и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

    ГУ НП во Львовской области
    Палаточный городок в пункте пропуска "Краковец", где ожидают Михаила Саакашвили

    Согласно сообщению, по просьбе ряда народных депутатов, организаторов акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка.

    На месте находится начальник областной полиции Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений.

    Михаил Саакашвили, несмотря на высокие риски экстрадиции, намерен в воскресенье вернуться в Украину из Польши. Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу. В свою очередь пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

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