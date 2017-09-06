Власть затмит приезд Саакашвили более важным событием - политолог

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Украина получила запрос от главной прокуратуры Грузии об экстрадиции Михаила Саакашвили. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

По его словам, в Грузии экс-глава Одесской области выступает обвиняемым по четырем уголовным производствам. Грузинская сторона настаивает на отсутствии политических мотивов в делах Саакашвили и требует выдать подозреваемого. Министерство юстиции Украины передало в Генеральную прокуратуру запрос на Михаила Саакашвили для проведения экстрадиционной проверки.

Между тем 10 сентября экс-губернатор Одесской области намерен вернуться в Украину.

Что ждет Саакашвили в Украине, спрогнозировал политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Эта история больше медийная, чем политическая, и приход Саакашвили мифологический уже. Вот все ждут, что это должен быть караван, который будет заходить на таможенный пункт. Для него это тоже важно с точки зрения собственного рейтинга, сказать, что это умножит этот рейтинг на пять или на десять — нет. Улучшит ли это работу партии на местах? Нет. Но для того, чтобы он звучал, эти истории нужны. Для того, чтобы присутствовать в медиа-пространстве, ему эта история важна. Хотя тренд такой, что она во многом затихает. Больше всего, мне почему-то так кажется, исключительно с технологической точки зрения, что десятого числа еще произойдет что-то очень важное. И вот одна известная улица в Украине сделает все возможное, чтобы это суперважное событие омрачило вот этот приход Саакашвили. Разумеется, Саакашвили ожидает, что все будут ждать его приезда, и все камеры там будут. Спланируют таким образом, чтобы это событие перебить, например, еще найдут 500 000 килограммов "золота Януковича"", — считает политолог.

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Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.