Саакашвили с украинским паспортом оказался в новой стране

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили покинул территорию Польши и с украинским паспортом поехал в Данию. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

Как отметил политик, в столице страны Копенгагене он, в частности, встретился с лидерами Европейской народной партии и европарламентариями.

"С утра провели содержательную беседу с главой крупнейшего европейского политического объединения Джозефом Доулом и генеральным секретарем Антонио Истурис, а также дал много интервью", – подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, бывший грузинский президент отметил, что на улицах к нему подходят украинцы, "которые в отличие от Порошенко считают его соотечественником".

Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.