наверх
04.09.201722:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили с украинским паспортом оказался в новой стране

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (322)

    (обновлено: )98560
    Михаил Саакашвили отметил, что встретился в Копенгагене с лидерами Европейской народной партии и европарламентариями. Он также сообщил, что в Дании к нему на улице подходили украинцы.
    Саакашвили покинул территорию Польши и с украинским паспортом поехал в Данию
    Фото со страницы Михаила Саакашвили в Facebook

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили покинул территорию Польши и с украинским паспортом поехал в Данию. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

    Как отметил политик, в столице страны Копенгагене он, в частности, встретился с лидерами Европейской народной партии и европарламентариями.

    "С утра провели содержательную беседу с главой крупнейшего европейского политического объединения Джозефом Доулом и генеральным секретарем Антонио Истурис, а также дал много интервью", – подчеркнул Саакашвили.

    Кроме того, бывший грузинский президент отметил, что на улицах к нему подходят украинцы, "которые в отличие от Порошенко считают его соотечественником".

    Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надпись "Никогда так больше не делай" на фасаде магазина "Эмпориум", на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии