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    Политика

    В Раде предложили ускорить создание министерства по делам ветеранов АТО

    (обновлено: )3902
    Как уточнил глава фракции БПП Артур Герасимов, в новом министерстве должны работать ветераны АТО и ведомство также должен возглавить ветеран антитеррористической операции.
    Верховная Рада Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что Кабмин должен ускорить учреждение министерства по делам ветеранов спецоперации в Донбассе.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    Полицейская миссия в состоянии вернуть контроль на Донбассе - Гончаренко

    Президент Украины Петр Порошенко в июле предложил создать новое министерство — по вопросам ветеранов военной операции в Донбассе.

    "Фракция партии "Блок Петра Порошенко" обращается к правительству с требованием как можно скорее учредить министерство по делам ветеранов, в котором должны работать ветераны, которое должен возглавлять ветеран, и которое значительно повысит качество заботы о судьбе ветеранов в нашей стране", — сказал Герасимов в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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