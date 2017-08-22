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    Политика

    Порошенко: для разведения сил в Станице Луганской нужно перемирие и мониторинг

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (170)

    (обновлено: )10602
    По словам президента Петра Порошенко, присутствие ОБСЕ – одно из обязательных условий завершения разведения сил и средств в Станице Луганской, необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня.
    Выступление президента Петра Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что для разведения сил и средств в районе поселка Станица Луганская в Донбассе необходимо устойчивое перемирие и постоянное присутствие наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Когда тревога соседствует с оптимизмом. Украина сегодня и завтра: соцопрос

    "Присутствие ОБСЕ – одно из обязательных условий завершения разведения сил и средств в Станице Луганской. Мы должны обеспечить устойчивое прекращение огня", — сказал Порошенко в ходе открытия театра в Северодонецке, церемонию которого транслировал телеканал "112 Украина".

    На прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили круглосуточный мониторинг ситуации на планируемом участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которая была приостановлена в сентябре 2016 года.

    На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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