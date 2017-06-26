ЛНР: Киев заявил о готовности 30 июня отвести силы у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. Украинские власти сообщили о готовности 30 июня отвести силы и средства в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего, сообщает РИА Новости.

"Систематически они (украинские силовики — ред.) манипулируют какими-то надуманными обстрелами. Сейчас они говорят о том, что перспективной датой разведения сил и средств является 30 июня", — сказал Дейнего.

В то же время он выразил сомнения, что Киев отведет силы 30 июня. По мнению Дейнего, украинские силовики не предпринимают никаких шагов для того, чтобы обеспечить "режим тишины", который является одним из условий отвода сил на этом участке. "Ключевое значение этого первого этапа, он открывает нам возможности приступить к согласованию следующих участков разведения сил и средств, расширять эту практику на всю линию соприкосновения, для того, чтобы стабилизировать эту линию, прекратить взаимные обстрелы", — пояснил полпред ЛНР.

Он уточнил, что без отвода сил и средств сложно добиться соблюдения "режима тишины".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.