Патрульная база ОБСЕ возобновила работу в Станице Луганской

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в субботу, 19 августа, возобновила работу передовой патрульной базы в Станице Луганской. Как сообщается в Facebook СММ, на базе будут постоянно находиться семь членов миссии.

"Мы используем широкий спектр технологий для наблюдения за этой областью, в том числе скоро появится тепловизионная камера для ночного наблюдения, но только наблюдатели могут взаимодействовать с гражданскими лицами и служить глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этой области и могут более подробно рассказать об их потребностях и проблемах", — заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Организация надеется, что возвращение наблюдателей станет шагом к нормализации ситуации в Станице Луганской.

"Несмотря на существующую договоренность о разведении сил и техники в районе Станицы Луганской, этого сделано не было. На самом деле единственное движение сил и техники, которое мы наблюдали в этой области, было направлено вперед. Этот район также кишит минами и неразорвавшимися боеприпасами", — добавил Хуг.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.