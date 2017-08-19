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    Патрульная база ОБСЕ возобновила работу в Станице Луганской

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (158)

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    В ОБСЕ анонсировали появление тепловизионной камеры для ночного наблюдения. Александр Хуг отметил, что возвращение наблюдателей станет шагом к нормализации ситуации в Станице Луганской.
    Машины ОБСЕ на блокпосту в Новоазовске
    Twitter OSCE SMM Ukraine

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в субботу, 19 августа, возобновила работу передовой патрульной базы в Станице Луганской. Как сообщается в Facebook СММ, на базе будут постоянно находиться семь членов миссии.

    "Мы используем широкий спектр технологий для наблюдения за этой областью, в том числе скоро появится тепловизионная камера для ночного наблюдения, но только наблюдатели могут взаимодействовать с гражданскими лицами и служить глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этой области и могут более подробно рассказать об их потребностях и проблемах", — заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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    Организация надеется, что возвращение наблюдателей станет шагом к нормализации ситуации в Станице Луганской.

    "Несмотря на существующую договоренность о разведении сил и техники в районе Станицы Луганской, этого сделано не было. На самом деле единственное движение сил и техники, которое мы наблюдали в этой области, было направлено вперед. Этот район также кишит минами и неразорвавшимися боеприпасами", — добавил Хуг.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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