Обнародован список самых непродуктивных депутатов Верховной Рады

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В нынешнем созыве Верховной Раде 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона, говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

В списке непродуктивных парламентариев — целый ряд резонансных фамилий. В частности, это Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Виталий Хомутынник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин.

Так, Билецкий за два с половиной года работы в ВР зарегистрировал 30 безуспешных проектов законов, Ярош — 10, Бойко – 15, Рабинович — 47, Мураев — 127, Белоцерковец – 21, Левочкин — 8, Шуфрич – 19, Хомутынник — 21, Добкин — 5, Добкин — 1.

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В Комитете подчеркивают, что за время работы Рады VIII созыва было принято более 700 законов. При этом в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта.

"Сейчас каждый седьмой депутат ВР демонстрирует нулевую производительность работы. Отдельные политики безответственно относятся к законодательной работе. Законопроекты часто регистрируются для пиарактивности, отчетности перед избирателями или реагирования на актуальные события, а потому не имеют шансов на принятие", — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Среди депутатов с нулевым КПД работы 29 членов "Оппозиционного блока", 10 — внефракционных депутатов, 10 — депутатов БПП, 7 — "Возрождение", 5 — "Народного Фронта", 2 — "Батькивщины", по одному депутату РПЛ, "Самопомичи", "Воли Народа".

"Низкие показатели депутатов "Оппоблока" ожидаемы, однако даже в этой политсиле есть довольно успешные депутаты-законодатели. К примеру, Юрий Мирошниченко является автором 6 принятых законов, Юрий Павленко — 4, Андрей Гальченко — 3, Александр Нечаев — 3", — добавил Кошель.

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В то же время пока часть депутатов до сих пор не инициировали ни одного принятого закона, отдельные политики присоединились к разработке уже нескольких десятков успешных законодательных актов. Так, Виктор Галасюк (РПЛ) является автором 48 принятых законов, Олег Ляшко (РПЛ) — 41, Максим Ефимов (БПП) — 27, Виктор Кривенко (БПП) — 26, Иван Винник (БПП) — 21.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с "кнопкодавством" в Верховной Раде начнут считывать отпечатки пальцев.