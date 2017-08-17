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    Политика

    Обнародован список самых непродуктивных депутатов Верховной Рады

    (обновлено: )17
    За время работы Рады VIII созыва было принято более 700 законов. При этом, как отмечает Комитет избирателей Украины, в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта.
    Пустая Верховная Рада во время пленарного заседания
    УНИАН

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В нынешнем созыве Верховной Раде 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона, говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

    В списке непродуктивных парламентариев — целый ряд резонансных фамилий. В частности, это Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Левочкин, Нестор  Шуфрич, Виталий Хомутынник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин.

    Пустой сессионный зал Верховной Рады во время заседания. Архивное фото
    УНИАН
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    Так, Билецкий за два с половиной года работы в ВР зарегистрировал 30 безуспешных проектов законов, Ярош — 10, Бойко – 15, Рабинович — 47, Мураев — 127, Белоцерковец – 21, Левочкин — 8, Шуфрич – 19, Хомутынник — 21,  Добкин — 5,  Добкин — 1.

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    В Комитете подчеркивают, что за время работы Рады VIII созыва было принято более 700 законов. При этом в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта.

    "Сейчас каждый седьмой депутат ВР демонстрирует нулевую производительность работы. Отдельные политики безответственно относятся к законодательной работе. Законопроекты часто регистрируются для пиарактивности, отчетности перед избирателями или реагирования на актуальные события, а потому не имеют шансов на принятие", — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

    Среди депутатов с нулевым КПД работы 29 членов "Оппозиционного блока", 10 — внефракционных депутатов, 10 — депутатов БПП, 7 — "Возрождение", 5 — "Народного Фронта", 2 — "Батькивщины", по одному депутату РПЛ, "Самопомичи", "Воли Народа".

    "Низкие показатели депутатов "Оппоблока" ожидаемы, однако даже в этой политсиле есть довольно успешные депутаты-законодатели. К примеру, Юрий Мирошниченко является автором 6 принятых законов, Юрий Павленко — 4, Андрей Гальченко — 3, Александр Нечаев — 3", — добавил Кошель.

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    В то же время пока часть депутатов до сих пор не инициировали ни одного принятого закона, отдельные политики присоединились к разработке уже нескольких десятков успешных законодательных актов. Так, Виктор Галасюк (РПЛ) является автором 48 принятых законов, Олег Ляшко (РПЛ) — 41, Максим Ефимов (БПП) — 27, Виктор Кривенко (БПП) — 26, Иван Винник (БПП) — 21.

    Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с "кнопкодавством" в Верховной Раде начнут считывать отпечатки пальцев. 

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