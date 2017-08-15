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    Аналитика и комментарии

    Цена зарубежного визита. Миллионные командировки чиновников в цифрах

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    Украинские чиновники тратят на командировки миллионы из бюджета. Так, лишь за полгода на поездки по стране президента Петра Порошенко ушло 2,5 млн грн. При этом в основном поездки ограничиваются громкими заявлениями и обещаниями.
    Петр Порошенко в Грузии. Архивное фото
    REUTERS Irakli Gedenidze

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Миллионы на поездки 

    На командировки руководства Украины уходят миллионы из бюджета. Каждый раз говорится об исключительной важности таких поездок для страны, хотя в основном они ограничиваются громкими заявлениями и обещаниями. 

    Петр Порошенко
    Коллаж РИА Новости Украина
    Двуликий Янус-Порошенко

    Так, лишь за шесть месяцев 2017 года президент Петр Порошенко потратил 2,5 млн грн на поездки и это только по стране, сообщает "112 Украина", ссылаясь на Администрацию президента.

    По состоянию на 2 августа президент совершил 14 региональных поездок. Чаще всего посещал Одесскую область – за 8 месяцев этого года там он был трижды.

    Что касается заграничных командировок, то с начала 2017 года на них из бюджета ушло 11,1 млн гривен. 

    Президент-международник

    За последние три года Петр Порошенко проявил себя как президент-международник, любитель командировок, особенно заграничных. Он успел побывать с рабочими визитами не только в США, Германии и ЕС, но и в Норвегии, Великобритании, Австралии, Сингапуре, Японии и даже Индонезии. 

    В то же время с каждым годом Порошенко наращивает свою международную активность. В 2016-2017 годах она выросла почти вдвое: с 255 до 451 контакта с представителями других стран и международных организаций. Чаще всего он встречался с руководством и представителями США (19 июня 2017 года с президентом Дональдом Трампом), Германии (в январе и мае 2017 года  с канцлером Ангелой Меркель). 

    Сайт Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в США

    Что касается международных организаций, то львиная доля контактов пришлась на Евросоюз – их было 44 за год. На втором месте по вниманию было НАТО. 

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    Активность президента внутри страны также выросла, хоть и не столь существенно, как внешнеполитическая: с 347 до 422 встреч и мероприятий за год. Наиболее посещаемыми стали Донецкая и Харьковская области, а также Одесская, подсчитало "Слово и дело".  

    Как давний сторонник евроинтеграции, Порошенко еще на первом году своего президентства обещал стране многое: членство в ЕС в 2015 году, безвизовый режим, летальное оружие от США, прекращение войны в Донбассе, а также заверял, что "страна уже живет по-новому". 

    Петр Порошенко в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Дружба закончилась? История визитов Порошенко в США

    "Украина сейчас – настоящий форпост Европы. И поэтому мы так самоотверженно отстаиваем свое право быть неотъемлемой частью европейской цивилизации", – говорил  президент в сентябре 2014 года. 

    Впрочем, кроме как с получением многострадального безвиза, по остальным вопросам существенно так и не продвинулись. 

    О каждой зарубежной поездке гаранта сообщали с нескрываемым ликованием как об очередной "перемоге", хотя визиты в основном ограничивались ни к чему не обязывающими заявлениями. Репертуар украинского президента традиционен — усилить давление на "соседа-агрессора", поддержать санкции против РФ, дать денег/оружие/безвиз. 

    Как и три года назад, с момента первого официального визита, Порошенко до сих пор рассчитывает получить от США летальное оружие.

    "Вторым по порядку (после продления и усиления санкций против РФ – Ред.), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ", – говорил президент в сентябре 2016 года на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке. 

    Стало традицией

    Впрочем, тратить миллионы на поездки президентов уже стало устойчивой традицией.

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    Бывший президент Украины Виктор Янукович славился как любитель пышных госвизитов, но в основном ездил на восток Украины и в Крым (в 2013 году он провел 21 рабочую поездку). В то же время число заграничных поездок за свою каденцию значительно сократил — до 10 в год. 

    "В 2010 году при предусмотренных госбюджетом 21 млн грн. фактически было использовано 16,6 млн грн. В 2011-м при предусмотренных 29,1 млн грн. кассовые затраты по этой статье составили 21,3 млн", — сообщали в АП. 

    В 2009 году из бюджета на загранвизиты было выделено  - 19 млн грн, а в 2010 году — 26,5 млн грн.

    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию

    Третий президент Виктор Ющенко слыл любителем поездок по стране.  Как сообщалось, лишь за четыре месяца 2005 года Ющенко израсходовал на поездки почти весть годовой командировочный бюджет — 5 млн грн. 

    По словам тогдашнего председателя Госуправления делами Игоря Тарасюка, на командировки в 2005 году главе государства отводилось 7 млн гривен. 

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    В 2009 году лишь за неполный декабрь Ющенко осуществил 13 рабочих поездок по стране. Все они проходили практически по одному сценарию: перерезание ленточек, вручение наград-благодарностей, участие в форумах, юбилеях и т.д. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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