Цена зарубежного визита. Миллионные командировки чиновников в цифрах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Миллионы на поездки

На командировки руководства Украины уходят миллионы из бюджета. Каждый раз говорится об исключительной важности таких поездок для страны, хотя в основном они ограничиваются громкими заявлениями и обещаниями.

Коллаж РИА Новости Украина Двуликий Янус-Порошенко

Так, лишь за шесть месяцев 2017 года президент Петр Порошенко потратил 2,5 млн грн на поездки и это только по стране, сообщает "112 Украина", ссылаясь на Администрацию президента.

По состоянию на 2 августа президент совершил 14 региональных поездок. Чаще всего посещал Одесскую область – за 8 месяцев этого года там он был трижды.

Что касается заграничных командировок, то с начала 2017 года на них из бюджета ушло 11,1 млн гривен.

Президент-международник

За последние три года Петр Порошенко проявил себя как президент-международник, любитель командировок, особенно заграничных. Он успел побывать с рабочими визитами не только в США, Германии и ЕС, но и в Норвегии, Великобритании, Австралии, Сингапуре, Японии и даже Индонезии.

В то же время с каждым годом Порошенко наращивает свою международную активность. В 2016-2017 годах она выросла почти вдвое: с 255 до 451 контакта с представителями других стран и международных организаций. Чаще всего он встречался с руководством и представителями США (19 июня 2017 года с президентом Дональдом Трампом), Германии (в январе и мае 2017 года с канцлером Ангелой Меркель).

Сайт Президента Украины Визит Петра Порошенко в США

Что касается международных организаций, то львиная доля контактов пришлась на Евросоюз – их было 44 за год. На втором месте по вниманию было НАТО.

Читайте также: От Австралии до Норвегии. История зарубежных визитов Порошенко

Активность президента внутри страны также выросла, хоть и не столь существенно, как внешнеполитическая: с 347 до 422 встреч и мероприятий за год. Наиболее посещаемыми стали Донецкая и Харьковская области, а также Одесская, подсчитало "Слово и дело".

Как давний сторонник евроинтеграции, Порошенко еще на первом году своего президентства обещал стране многое: членство в ЕС в 2015 году, безвизовый режим, летальное оружие от США, прекращение войны в Донбассе, а также заверял, что "страна уже живет по-новому".

"Украина сейчас – настоящий форпост Европы. И поэтому мы так самоотверженно отстаиваем свое право быть неотъемлемой частью европейской цивилизации", – говорил президент в сентябре 2014 года.

Впрочем, кроме как с получением многострадального безвиза, по остальным вопросам существенно так и не продвинулись.

О каждой зарубежной поездке гаранта сообщали с нескрываемым ликованием как об очередной "перемоге", хотя визиты в основном ограничивались ни к чему не обязывающими заявлениями. Репертуар украинского президента традиционен — усилить давление на "соседа-агрессора", поддержать санкции против РФ, дать денег/оружие/безвиз.

Как и три года назад, с момента первого официального визита, Порошенко до сих пор рассчитывает получить от США летальное оружие.

"Вторым по порядку (после продления и усиления санкций против РФ – Ред.), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ", – говорил президент в сентябре 2016 года на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке.

Стало традицией

Впрочем, тратить миллионы на поездки президентов уже стало устойчивой традицией.

Читайте также: Верю — не верю. Словопедия обещаний, или О чем говорил президент

Бывший президент Украины Виктор Янукович славился как любитель пышных госвизитов, но в основном ездил на восток Украины и в Крым (в 2013 году он провел 21 рабочую поездку). В то же время число заграничных поездок за свою каденцию значительно сократил — до 10 в год.

"В 2010 году при предусмотренных госбюджетом 21 млн грн. фактически было использовано 16,6 млн грн. В 2011-м при предусмотренных 29,1 млн грн. кассовые затраты по этой статье составили 21,3 млн", — сообщали в АП.

В 2009 году из бюджета на загранвизиты было выделено - 19 млн грн, а в 2010 году — 26,5 млн грн.

Сайт президента Украины Визит президента Порошенко в Германию

Третий президент Виктор Ющенко слыл любителем поездок по стране. Как сообщалось, лишь за четыре месяца 2005 года Ющенко израсходовал на поездки почти весть годовой командировочный бюджет — 5 млн грн.

По словам тогдашнего председателя Госуправления делами Игоря Тарасюка, на командировки в 2005 году главе государства отводилось 7 млн гривен.

Смотрите также: Кравчук рассказал, как давал советы Януковичу во время Евромайдана

В 2009 году лишь за неполный декабрь Ющенко осуществил 13 рабочих поездок по стране. Все они проходили практически по одному сценарию: перерезание ленточек, вручение наград-благодарностей, участие в форумах, юбилеях и т.д.

По материалам из открытых источников интернет