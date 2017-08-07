Борьба с кнопкодавами. В Раде начнут считывать отпечатки пальцев

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Управление делами Верховной Рады намерено модернизировать сессионный зал парламента, передают "Украинские Новости".

В частности, компания "Амрита Комплексные решения" выиграла тендер на разработку проектной документации технического переоснащения сессионного зала за 7 млн гривен. Проектная документация должна быть подготовлена не позднее 20 декабря текущего года.

По результатам технического переоснащения зала заседаний Рады должна быть создана интегрированная автоматизированная система "Электронный зал пленарных заседаний". Система должна обеспечивать легкий и оперативный доступ депутатов во время работы в зале пленарных заседаний к информационно-документальным ресурсам законотворческого процесса.

На рабочем месте депутата должен быть цветной сенсорный экран (тач-скрин) с возможностью голосования по нему и дополнительный модуль с кнопками для голосования на случай выхода из строя тач-скрина, персональный компьютер, сканер считывания биометрических данных, кард-ридер, микрофон, громкоговоритель и устройство для пользования синхронным переводом.

Доступ к рабочему месту должен быть при помощи логина и пароля, ID-карты или сканера отпечатка пальца. Также система будет обеспечивать контроль пребывания на рабочем месте с помощью системы видеонаблюдения.

Кроме того, планируется реконструировать рабочие места депутатов, правительственную ложу, президиум, трибуну и место президента, а также заменить ковровое покрытие.

В тендерной документации не указана оценочная стоимость модернизации сессионного зала. В 2016 году "Амрита Комплексные решения" модернизировала конференц-зал в здании парламента за 11 млн гривен.

Напомним, 14 июля спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Как сообщил Парубий, во время шестой сессии было проведено 65 заседаний, в целом принято 125 законопроектов. Согласно календарному плану работы парламента новая сессия откроется 5 сентября.