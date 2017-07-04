Политическое садо-мазо. Как Банковая воздействует на Верховную Раду

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сейчас для давления на Верховную Раду применяется не классический метод кнута и пряника, а метод сразу двух кнутов, сообщил политический эксперт Николай Спиридонов на своей странице в Facebook.

"Если классически применяют метод кнута и пряника, то в данном случае к депутатам применяют метод кнута и кнута. Первый кнут – это снятие неприкосновенности с шести депутатов. Это кнут, который применяет Президент, а Гепрокурор, скорее, выступает инструментом, который проводит волю Президента”, – рассказал политолог.

Второй кнут, продолжил он, "и это информация эксклюзивная, кулуарная, – депутатам говорят, что если они в последнюю неделю не примут пенсионную и медицинскую реформы, их могут в любой момент, в конце июля или начале августа, взять и отозвать с Канарских островов, резко объявить заседание. Мол, вы подумайте, может, вам лучше принять то, что мы от вас хотим, чтобы вы могли спокойно "париться" на Канарах полтора месяца…".

“К шести депутатам применяется жёсткий кнут, а к остальным – мягкий кнут. С этими двумя кнутами пытаются Раду дожать, но, скорее всего, не дожмут", – спрогнозировал Спиридонов.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом. Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

21 июня Генеральная прокуратура Украины внесла в парламент представления на снятие иммунитета сразу с пяти народных депутатов Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея и Максима Полякова ("Народный фронт", НФ), Олеся Довгого ("Воля народа"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко", БПП). А уже через неделю, 29 июня, генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппоблока" Михаила Добкина.

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