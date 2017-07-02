Верховная Рада готова исполнить любую прихоть Банковой – депутат

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Представление относительно нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина - на столе регламентного комитета. Об этом уже сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Успеть рассмотреть как это представление, так и другие, по поводу пяти нардепов, парламентарии обещают еще до каникул.

Каковы шансы, что избранники выполнят эти обещания, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил нардеп от фракции Радикальной партии Ляшко, заместитель регламентного комитета Олег Куприенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Маємо інформацію від речника голови ВР, який стверджує, що спікер вже передав подання від генпрокурора до регламентного комітету. Це так?

— Подання на Добкіна до членів регламентного комітету поки не надійшло. На наступному тижні ми будемо розглядати, кожного дня проводити засідання і розглядати всі п’ять подань, які вже пройшли строк п’ять днів, який надається нардепу, відносно якого зроблено подання, на надання пояснень. Якщо на Добкіна це пояснення навіть дійшло до регламентного комітету, то в будь-якому випадку Добкіну надається п’ять днів, щоб дати письмові пояснення. П’ять днів – це п’ятниця. Тобто регламентний комітет перейде до розгляду по суті цього подання не раніше середи пленарного тижня. Яке буде рішення ВР? Звісно, політичне буде рішення. Регламентний комітет, коли буде розглядати, буде все відповідно регламенту. Засідання комітету проходити буде у відкритому режимі з понеділка по п’ятницю. В понеділок на 12 годину, вівторок, середа, четвер, п’ятниця на 10 годину.

Але звертаю увагу, що до подання написано: додатки — два томи кримінальної справи, і додатки доки не надійшли. Вгадайте з одного разу, скільки треба, щоб почитати два томи кримінального провадження. От вам і відповідь, хто затягує процес і хто хоче зробити винуватим або регламентний комітет, або ВР.

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Особисто ви, яку б оцінку поставили діяльності Верховної Ради за ці два з половиною роки за 12-бальною системою?

— Давайте за п’ятибальною системою, так краще сприймається. За п’ятибальною системою ВР восьмого скликання, перші півроку роботи, я ставлю відмінну. Була коаліція, був проєвропейський намір, були прагнення зробити з України демократичну, незалежну, багату державу, якою б наші діти, онуки пишались. Після цього, коли перетворили країну і владу в інструмент заробітку і особистого збагачення окремих людей, країна почала перетворюватись самі знаєте в що, і парламент став придатком Банкової, виконавцем його волі і забаганок. Ви бачите, що відбувається? Треба протягнути комусь в угоду, тому ж МВФ, антинародний закон, починають збори по парламенту, починають переслідування, на когось справу кримінальну порушили, в когось бізнес віджали, в когось ще щось. Так не повинно бути в нормальній демократичній державі.

На вашу думку, основний законопроект, який не ухвалили, але досі треба?

— Для мене на першому місці принциповий законопроект – про тимчасові слідчі комісії, говорячи простонародною мовою, про імпічмент президента. Риба гниє з голови і з голови треба встановлювати відповідальність, він не несе відповідальність за те, що не порушує, але має бути рівність всіх. Якщо президент вчора розказував і заявляв, що треба зняти цноту з депутатів, тобто недотОрканість, а правильно казати недоторкАнність, щоб зняти цю недоторкАнність, яку всім би мали зняти, і сказати: шановні товариші, нардепи, друзі мої, українці, герої, націоналісти, всі, хто боровся за Україну, давайте це разом зробимо, і з мене, і з вас, з усіх, всі мають бути рівні перед законом, і якщо хтось скоїв злочин, ти будеш відповідати по закону. Але виходить по іншому: давайте ми з вас знімемо, тому що мені використовувати інструмент посадки в тюрму нардепів, фракцій, які не йдуть в ногу зі мною, а йду туди, куди хочу, так вибачте, це трохи не та позиція і не той підхід до будівництва, розбудови держави, який має бути.

Яка перспектива подань Генпрокуратури щодо народних обранців, в ефірі "ГС" пояснив також нардеп із фракції "Народний фронт", представник комітету з питань правової політики та правосуддя Ігор Лапін.

Як ви оцінюєте перспективу всіх цих подань щодо нардепів? Ви вже визначились, як будете голосувати?

— Йдучи на вибори, я особисто говорив, що за те, щоб зняти депутатську недоторканість з усіх депутатів. Звичайно, є багато заперечень, дискусій, конституційно, не конституційно, молода республіка, при нинішніх МВС, судах і прокуратурах ризиковано це робити, але, тим не менше, я говорив і я від свої слів не відмовляюсь. Тому будь-яке подання щодо голосування за зняття недоторканності — неважливо, що це за особа, я буду голосувати. Інше питання, що ситуація, наскільки мені відомо, по депутату Дейдею набагато простіша, ніж ситуація, яка стосується пана Лещенка, і я не можу зрозуміти вибірковість цих ситуацій, тобто Євген Дейдей декларує, що отримав подарунок, а людина, яка дарувала йому цей подарунок, не склав декларацію на ці гроші. Беремо, наприклад, ситуацію з Лещенком: він декларує, що отримав подарунок і позики, але особи, які йому їх дарували і позичали, в декларацію цих грошей не вносили. Тобто ситуація в Дейдея набагато простіша, ніж ситуація в Лещенка. Не можу зрозуміти, чому лише одне подання. Я знаю, що з цього приводу були дискусії, подання це йшло, потім його відкликали, відправляли назад, і все-таки зараз намагаються впхнути. Звичайно, що це лише чутки, я не бачив матеріалів справи, і як адвокат не можу давати правову оцінку документальному підтвердженню чи спростуванню даних моментів, але з тієї інформації, яка була в ЗМІ, я роблю такий висновок, тому я говорю про вибірковість, хоча, знову ж таки, підтверджую свою тезу, буду голосувати за всі подання, які будуть в парламенті.

Наскільки однозначними для вас була ситуація з приводу Розенблата і Полякова?

— Я не знаю, яка там ситуація, що стосується юридичних моментів, але я бачив ситуацію, коли мої колеги по фракції виходили за трибуни, де Максим Поляков говорив, що жодних законопроектів не подавав, які могли б мати відношення до даної проблеми і могли б бути якимись лобістськими чи заробітчанськими. Тим не менше, як потім з’ясувалось, що саме законопроект, який зменшить податки на переміщення через кордон, якщо не помиляюсь, я точно не пам’ятаю, який саме конкретно, але, знову ж таки, була інформація, що все-таки він є автором цього законопроекту. Знову ж таки, наголошую: я не маю матеріалів кримінальної справи, говорити про винуватість чи невинуватість. Я вважаю, що тут треба відстоювати свої інтереси в суді. Єдине, що має бути – сумашедший контроль з приводу того, щоб це була не політична розправа, а фахово-юридичний підхід з боку органів досудового розслідування і безпосередньо самих судів, хоча до нашого правосуддя я дуже скептично відношусь в тому, що в нашій державі реформування судової системи, особливо її кадрового складу не відбулось взагалі.

Поставте оцінку своїй роботі та роботі парламенту за 12-бальною системою, і чому саме така оцінка?

— Перш за все мені дуже важко ставити оцінку нардепам, якщо брати парламент в цілому. Але, тим не менше, я спробую це зробити. Я думаю, що твердих вісім – дев’ять балів вони мають, і скажу свою аргументацію. Перш за все, безпрецедентне в світовому масштабі антикорупційне законодавство, то якщо ми говоримо про нардепів як про парламентарів, законотворців. Реформа децентралізації. Це ті речі, які сьогодні дають на місцях мати кошти і не заставляють громади і їхніх очільників їхати до Києва і кланятись, тобто це є, дійсно, такі реформаторські закони, переведення всього, що в нас є, на ринкові стосунки, передотації і т.д., лише субсидіями допомога малозабезпеченим, підвищення мінімальної зарплати, започаткована реформа медична, ми говоримо зараз про підготовку пенсійної. А якщо мені прийдеться ставити оцінку окремо по фракціям, я скажу, що ті фракції, які брали участь у рятуванні нашої держави у період війни, у формуванні нашої армії, у виділенні коштів, у пошуках компромісів, їй можна ставити твердих 8-9 балів. Навпроти ж, якщо ми можемо подивитись, що у нас була велика коаліція на початку парламентської діяльності, і як поступово від коаліції почали відколюватись ті, хто прийшов в коаліцію за посадами, ми можемо зрозуміти, що на сьогоднішній день парламент працює, я б сказав так, 50 на 50, тобто є люди, які вболівають за державу, приходять працюють в парламенті, є люди, які взагалі не з’являються в сесійній залі, займаються самопіаром, інші займаються бізнесом, тобто є різні парламентарі, я не хочу зараз не критикувати, але я вважаю: збереження держави в період війни, безпрецедентне антикорупційне законодавство, непопулярні реформи, які все рівно потрібно було приймати, — це є досить позитивним. Можна довго критикувати парламент восьмого скликання і розповідати, що ця ВР не справляється і т.д., тим не менше, держава є і працює.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "ГС" заявил, что следствие могут проводить в отношении любого человека, даже нардепа, а Юрий Деревянко считает, что Порошенко невыгодно поднимать вопрос о снятии неприкосновенности.

А председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.