В Верховной Раде запутались, как выбирать омбудсмена. Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента предложения относительно процедуры назначения и увольнения омбудсмена. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В службе отметили, что депутаты приняли закон о Конституционном суде, предусмотрев там другую процедуру. Теперь назначение и увольнение омбудсмена, требует отдельного решения.

Соответствующие изменения надо внести еще в два закона: об Уполномоченном по правам человека и о регламенте ВР.

Какими могут быть изменения, и что пошло не так, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, заместитель председателя регламентного комитета Олег Куприенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Президент внесе на розгляд парламенту зміни щодо призначення та звільнення омбудсмана, і що треба внести зміни до регламенту ВР і до закону про Уповноваженого ВР з прав людини. Це будуть технічні правки? Чи принципові зміни?

— Давайте почнемо з того, що підписаний президентом закон про Конституційний суд. При прийнятті цього закону теж ще один крок до узурпації президентської гілки влади. Це окрема тема для розмови, а те, що цей закон в прикінцевих положеннях ставили зміну регламенту ВР по обранню Уповноваженого з прав людини, правильно так називається Уповноважений ВР з прав людини, так це вже пройшло, закон вже підписаний і розповідати зараз про те, що треба якийсь новий, окремий закон, щоб це врегулювати, це від лукавого. Президент захотів, щоби можна було порахувати по головах, скільки голосує за кандидатуру Уповноваженого ВР з прав людини, тому що коли таємне голосування, якщо людина не захоче, вона не покаже бюлетеня. У ВР голосування відбувається згідно з процедури і в урни для голосування кидаються бюлетені, в якій зазначено прізвище особи, яка пройшла за пропозицією ВР комітет відповідний, і винесена, і обговорена у ВР, а не хтось там щось пише і потім в якісь там горщики кидають. Це я вам до того кажу, що вже допринижували ВР і сам інститут нардепів до того, що скоро взагалі ВР не буде. Так що питання обрання Уповноваженого ВР з прав людини врегульовано цим законом. Радикальна партія Олега Ляшка не голосувала за цей закон, є там багато положень і якщо спостерігали за тим, як воно голосувалось, коли блокували трибуну деякі там євро далі самі продовжите, замість того, щоб працювати, вони намагались зірвати процес. Я подавав понад 20 поправок до цього закону, я звертав увагу в кожному виступі на те, що цей закон містить антиконституційні норми. Ніхто на це уваги не звертає. А щодо Уповноваженого ВР з прав людини – це особа, яка, перш за все, контролює владу, щоб влада не порушувала основоположні права і свободи громадян. І коли розказують в ефірі, що там омбудсман їздить по СІЗО, по тюрмам, дивиться, як ці, вибачте, покидьки суспільства живуть, щоб їх нормально годували і таке інше. Ні, шановні. Омбудсман, основне його завдання – це слідкувати за владою, щоб влада не порушувала права громадян, законослухняних громадян. Ось, де собака зарита. Звісно, що президенту, владі треба омбудсмен такий, який би не помічав того, що вони роблять. Тому і прийняте було таке рішення на Банковій, щоб змінити, приймаючи закон про Конституційний суд, змінили регламент ВР, 209 статтю. Зрозуміло, що коли голосують відкрито, по-перше, видно, хто як голосує, по-друге, можна кнопкодавити, що ми спостерігали не один раз, бо не вистачало голосів і пропихнути для того, щоб обрати того, кого треба. А коли таємне голосування, звісно, можна показати, якщо ти не поважаєш себе, де ти поставив галочку чи зірочку, чи хрестик, але таких нардепів у ВР небагато, тому вибори Уповноваженого ВР, найвищого органу державної влади в парламентсько-президентській республіці – це не просто так, взяли призначили на Банковій, зал проголосував, відповідно, за якісь політичні "договорняки" і все пройшло. Шановні, не можна так робити. Ми не голосували за це, ми виступали за те, щоб цю норму зняти, вибачте, нас тільки 20. Було б нас 220, можна було б розмовляти.

Своим видением закона о КСУ поделился в эфире "ГС" народный депутат от фракции БПП, заместитель председателя регламентного комитета ВР Владимир Арешонков.

Підписав президент закон про Конституційний суд, а тепер заявив про правки. Вони будуть технічними чи принциповими?

— На сайті Адміністрації президента, дійсно, з’явилась інформація про те, що президент має внести якісь питання, які пов’язані зі зміною процедури призначення Уповноваженого ВР з прав людини тощо. Немає ще ніяких абсолютно пропозицій, немає ніякого законопроекту, це є тільки розмови. Тому обговорювати, скажімо, предметно немає ще що. Але, якщо виходити з того, що все-таки заява така була, то ми говоримо сьогодні про певну юридичну невідповідність між діючим регламентом, між законом України про статус уповноваженого ВР з прав людини, є такий закон, і закон, який був нами проголосований, прийняті зміни до діяльності Конституційного суду. Так от, дійсно, в усіх цих трьох законах існує невідповідність, яка пов’язана з процедурою призначення і звільнення, в тому числі, омбудсмена або Уповноваженого з прав людини. Тому, безумовно, президент або, можливо, це будуть депутати, тобто суб’єкти законодавчої ініціативи, ті, хто мають внести свої пропозиції по врегулюванню цього питання, тому що один закон трактує, що ми обираємо омбудсмена або Уповноваженого з прав людини в спосіб таємний, тобто подачею бюлетенів, в іншому законі вже визначена норма, що ми його визначаємо шляхом вільного голосування.

Тобто така колізія виникла?

— Що найцікавіше? Що станом на дану хвилину до завтрашнього дня ще діє закон, який визначає по регламенту діючому ВР, що ми обираємо таємним шляхом, от діє до сьогоднішнього дня. З завтрашнього дня має запрацювати закон, де внесені зміни в перехідних положеннях були закону про Конституційний суд про те, що нова норма діє у регламенті, в тому числі, вже про інший спосіб обрання, але не стаття 6 закону України про статус Уповноваженого з прав людини, вона діє така, що там обирається ще в спосіб таємний. Тому ми маємо врегулювати дане питання. Але я хочу сказати, навколо чого точаться ці всі дискусії. Річ у тім, що старий спосіб, який діяв, де ми обирали бюлетенями, тобто так званий таємний спосіб голосування, він сьогодні багатьох не влаштовує і частина депутатів, вимагала, щоби був змінений цей спосіб, щоб вибирали відкритим шляхом, щоб було видно, хто із депутатів бере на себе відповідальність при голосуванні за ту чи іншу людину, за ту чи іншу кандидатуру. І, власне, навколо цього точаться сьогодні дискусії. Ми обов’язково врегулюємо це питання, але воно буде зроблено таким чином. Коли депутати 4 вересня, 5 вересня приступлять до роботи, тоді шляхом голосування в сесійній залі це питання буде врегульовано. До того часу будуть консультації, будуть дискусії, яким чином, який спосіб на сьогодні є найбільш правильний, найбільш демократичний. От, власне, так виглядає сьогодні ця ситуація.

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Були деякі депутати, які вимагали внести правки під конкретну людину?

— Я вам хочу сказати, що моя особиста думка, навіть якщо ми змінимо з таємного на відкритий, це ще не буде означати, що це заставить, скажімо, депутатів, проголосувати саме за ту чи іншу конкретну людину. Це помилка. На сьогодні в парламенті вже склалась така конфігурація і такі надзвичайно складні взаємостосунки, що просто так ніхто не буде голосувати. Це має бути предмет серйозних перемовин, серйозних домовленостей між керівниками політичних груп і фракцій. Це буде обговорюватись конкретно в кожній фракції, але я вам хочу сказати, що коли приймали ці перехідні положення і проголосували за відритий спосіб, це було зроблено так, що частина депутатів точно не зрозуміла, за що вона голосує, бо голосували виключно за Конституційний суд, за суддів і ніхто навіть не зрозумів, що там стоїть питання про спосіб обрання, в тому числі, Уповноваженого з прав людини. А чому так вийшло? А тому, що раніше в діючому регламенті спосіб обрання і суддів Конституційного суду, і омбудсмена був виписаний в одній і тій самій статті, і він виглядає приблизно однаково, тому так і вийшло і зараз це питання просто потребує врегулювання, але воно, дійсно, в тому числі, виглядає як політичне, тому потрібні домовленості.

А якщо не проголосують за внесення змін?

— Так не може бути взагалі. Буде чи той, чи інший спосіб голосування за кандидатуру, в даному випадку Уповноваженого з прав людини. Просто ми врегулюємо, саме в який спосіб буде обиратись. На сьогодні, коли ми навіть чекаємо від президента, а скажіть мені, які будуть зміни? Хто може сказати зараз, що буде пропонувати президент? Можливо, він запропонує відмінити ту норму відкритого голосування і повернутись до бюлетенів таємного голосування, а, можливо, навпаки, він запропонує: добре, це такий самий спосіб демократичний, який ви запропонували, нехай він залишається. Тобто ми ще ж не знаємо, що саме буде внесено, які пропозиції. Тому ми чекаємо, далі ми опрацюємо в комітетах, і воно буде винесено до сесійної зали. І я б дуже не робив таку велику сенсацію чи надзвичайну подію.

Навколо цього питання великі дискусії, і деякі політичні сили, можливо, зловживають…

— Я вам скажу відверто. Я сьогодні був у себе в окрузі, в одному з поліських районів маленьких, і коли я говорив з людьми, я їм сказав, стосовно чого точаться дискусії в Києві. Багато з них на мене дивились як на людину, яка говорила про якісь космічні речі. Простих громадян взагалі не турбує спосіб обрання Уповноваженого з прав людини. Їм головне, щоб ця посадова особа була обрана, щоб вона працювала відповідно до діючого законодавства українського, виконувала свої функції. Тому, повірте, цей спосіб ми визначимо найближчим часом, а точніше це буде тоді, коли депутати приступлять до роботи в сесійній залі. Все інше – це просто інтрига, так би мовити, яка не заслуговує, повірте мені, такої надзвичайно великої уваги.

Але інтрига залишається?

— Залишається, але вона, мені повірте, буде врегульована, у вересні буде омбудсмен обраний і приступить обов’язково до роботи.

Напомним, новый закон о КСУ не сделает его независимым, боле того, теперь использовать суд в политической борьбе станет легче, считает заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин.

Эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков в эфире "ГС" отметил, что Верховный Суд станет наивысшей судебной инстанцией, сформированной по новым правилам.