Реформы Верховной Рады. Сегодня день оптовой распродажи Украины - Каплин

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Реформы, которые сегодня намерен проголосовать парламент еще больше упрочат положение действующей власти, считает нардеп от Фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

"Сегодняшний пакет законов делает четверг, 13 июня днем оптовой распродажи Украины. Это и пенсионная реформа, суть которой закрепить за Гройсманом электорат людей возрастом после 60-ти лет. Они получат дополнительно по двести гривен, но это будет в первый и последний раз, да еще и вместе с симметрическим поднятием цен. Медицинская реформа закрепит за властью возможность делить 100 миллиардов гривен в год по бюджету Минздрава. Реформа касающаяся Конституционного суда полностью узурпирует власть в руках действующих политиков. Запомните этот день — это день провозглашения абсолютно нового конституционного, социально-экономического устройства, полной диктатуры. Все это — результат глобального "договорняка" между фракциями "БПП", "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко", — заявил Каплин.