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    Разработан проект по восстановлению военных судов

    (обновлено: )18501
    В Украине планируется создать около 12-14 гарнизонных судов, Военный апелляционный суд и Военную палату. В перспективе предполагается передать в юрисдикцию военных судов дела по амнистии "участников незаконных вооруженных формирований".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Гарнизонные суды, военный апелляционный суд и военная палата могут появиться в Украине, сообщил в пятницу офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил страны Юрий Бобров.

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    Военные суды существовали в Украине до 2010 года, однако были упразднены указом бывшего президента Виктора Януковича.

    "Законопроект по восстановлению военных судов уже разработан. Согласно ему планируется создать около 12-14 гарнизонных судов, Военный апелляционный суд и Военную палату. Также в перспективе предполагается передать в юрисдикцию военных судов дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований", — цитирует Боброва пресс-служба Минобороны Украины.

    По его словам, на сегодня деятельность военных судов эффективно осуществляется в более чем 40 странах мира, в том числе в 12 странах Европы.

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    "Дела в отношении военнослужащих по правонарушениям, совершенным в зоне военного конфликта, должны рассматриваться, прежде всего, компетентным судом с соблюдением принципа верховенства права — беспристрастно и объективно", — сказал Бобров.

    В марте президент Петр Порошенко заявил, что инициирует возобновление работы специальных военных судов в стране.

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