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    Киев

    Суд продлил до 13 июля арест военного РФ Баранова

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    Как отмечается, соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры. Установленный ранее срок содержания под стражей Баранова истекал 15 мая.
    Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Александр Баранов
    СБУ/Youtube

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева в четверг продлил до 13 июля срок содержания под стражей военнослужащего РФ Александра Баранова, похищенного Службой безопасности Украины на границе с Крымом, передает корреспондент РИА Новости.

    Соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры. Установленный ранее срок содержания под стражей Баранова истекал 15 мая.

    "Коллегия судей приняла решение продлить срок содержания под стражей Баранова до 13 июля включительно", — сказала судья по делу Елена Павленко.

     

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