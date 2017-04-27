Суд продлил до 13 июля арест военного РФ Баранова

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева в четверг продлил до 13 июля срок содержания под стражей военнослужащего РФ Александра Баранова, похищенного Службой безопасности Украины на границе с Крымом, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры. Установленный ранее срок содержания под стражей Баранова истекал 15 мая.

"Коллегия судей приняла решение продлить срок содержания под стражей Баранова до 13 июля включительно", — сказала судья по делу Елена Павленко.