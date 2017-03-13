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    Политика

    Суд в Киеве продлил арест военнослужащему РФ Одинцову

    Тема:

    "Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (56)

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    Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемым. В частности, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия.
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    Максим Одинцов. Архивное фото
    ua.krymr.com

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева в понедельник продлил до 11 мая арест похищенному Службой безопасности Украины на границе с Крымом российскому военнослужащему Максиму Одинцову, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
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    Ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Баранова на пункт пропуска "Джанкой" для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене. После завершения расследования уголовные производства были переданы на рассмотрение в киевские суды, дело Баранова — в Подольский райсуд, Одинцова — в Дарницкий райсуд.

    "Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 11 мая 2017 года включительно", — заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе судебного заседания.

    Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемым. В частности, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия.

    Подольский районный суд Киева в понедельник начал подготовительное заседание по делу против российского военнослужащего Александра Баранова, который обвиняется в дезертирстве из рядов украинской армии и государственной измене.

    Первое подготовительное заседание по делу Баранова состоялось на минувшей неделе, тогда суд рассмотрел несколько ходатайств защиты. В ходе подготовительных слушаний суд должен решить вопрос о возможности рассмотрения дела по существу на основании составленного следствием обвинительного акта.

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