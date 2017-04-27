Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела военного РФ Баранова

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Подольский районный суд Киева в четверг продолжит предварительное заседание по уголовному делу в отношении военнослужащего РФ Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и государственной измене.

Баранов вместе со своим сослуживцем Максимом Одинцовым были задержаны СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом.

При этом глава СБУ Василий Грицака заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны украинскими правоохранителям законно в рамках открытого уголовного производства. По версии следствия, военные в 2014 году дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в армии РФ. Дело Одинцова параллельно рассматривается в Дарницком районном суде Киева.