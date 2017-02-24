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    Киев

    Военнослужащий РФ Одинцов заявил в киевском суде, что не признает вины

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    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Российский военнослужащий Максим Одинцов, задержанный Службой безопасности Украины на админгранице с Крымом, заявил в Дарницком райсуде Киева, что не признает себя виновным.

    "В той квалификации, которую огласил прокурор, не признаю (вины — Ред.)", — заявил Одинцов в пятницу в ходе судебного заседания. Он также добавил, что является гражданином РФ и имеет на содержании малолетнего ребенка.

    В пятницу прокурор огласил обвинительный акт Одинцову. Также суд утвердил порядок слушания дела, в частности сначала в судебных заседаниях будут исследованы доказательства по делу, затем будут допрошены свидетели, а после этого — Одинцов.

    Следующее заседание состоится 13 марта в 12.30.

    Ранее Минобороны РФ заявило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма двух российских военнослужащих, против них якобы пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

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