Военнослужащий РФ Одинцов заявил в киевском суде, что не признает вины

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Российский военнослужащий Максим Одинцов, задержанный Службой безопасности Украины на админгранице с Крымом, заявил в Дарницком райсуде Киева, что не признает себя виновным.

"В той квалификации, которую огласил прокурор, не признаю (вины — Ред.)", — заявил Одинцов в пятницу в ходе судебного заседания. Он также добавил, что является гражданином РФ и имеет на содержании малолетнего ребенка.

В пятницу прокурор огласил обвинительный акт Одинцову. Также суд утвердил порядок слушания дела, в частности сначала в судебных заседаниях будут исследованы доказательства по делу, затем будут допрошены свидетели, а после этого — Одинцов.

Следующее заседание состоится 13 марта в 12.30.

Ранее Минобороны РФ заявило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма двух российских военнослужащих, против них якобы пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.