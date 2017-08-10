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    По улицам Киева проехала военная техника

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    Киевский бронетанковый завод передал одной из воинских частей Вооруженных cил Украины БТР-3ДА, модернизированный БТР-80, а также Т-72АМТ. Военная техника передвигалась по улицам столицы.
    Укроборонпром/Facebook

    "Сегодня, 10 августа, с ГП "Киевский бронетанковый завод" в одну из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая расположена в столице, были переданы БТР-3ДА, модернизированный БТР-80, а также Т-72АМТ. Этот танк, а также другая техника, которую изготавливают и поставляют украинской армии предприятия "Укроборонпрома", будут выставлены ​​в статической экспозиции в центре столицы по случаю Дня Независимости", — говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Facebook.

    Укроборонпром/Facebook, 10 августа 2017

    Смотрите также: Репетиция военного парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось, что более 4 тысяч военных 8 августа приняли участие в репетиции парада ко Дню независимости Украины, репетиция проходила на территории аэродрома государственного авиационного завода "Авиант" в Киеве. 

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