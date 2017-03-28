Порошенко выступил за восстановление специальных военных судов

УНИАН

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко инициирует возобновление работы специальных военных судов в стране, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент выступил с инициативой восстановить специальные военные суды согласно существующим международным практикам", — написал Цеголко во вторник в Facebook.

По мнению Порошенко, оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. "По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами", — приводит позицию президента его пресс-секретарь.

На своей странице в Facebook Порошенко пояснил, что с такой инициативой он выступил после решения суда, который в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек.

"Прежде всего, как верховный главнокомандующий, не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на семь лет. Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни", — написал президент.

"За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, которые обеспечивают защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", — добавил Порошенко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.