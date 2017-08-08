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    Общество

    Суд Киева продлил арест российскому военному

    Тема:

    "Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (58)

    (обновлено: )70
    Минобороны России обвинило Украину в незаконном задержании Максима Одинцова. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что россиянин был задержан в рамках уголовного дела о дезертирстве и госизмене. Срок содержания под стражей продлен до 6 октября.
    Задержанный российский военнослужащий Максим Одинцов. Архивное фото
    krymr.com

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева во вторник продлил до 6 октября арест российскому военнослужащему Максиму Одинцову, передает корреспондент РИА Новости.

    Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Александр Баранов
    СБУ/Youtube
    Украина обвиняет задержанных военных РФ в измене, но возможен обмен

    Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

    "Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 6 октября 2017 года включительно", — заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе заседания.

    Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемого. Среди прочего, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия в Крыму, где он проживал до задержания.

    Служба безопасности Украины
    Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Одинцов Максим

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