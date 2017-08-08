Суд Киева продлил арест российскому военному

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева во вторник продлил до 6 октября арест российскому военнослужащему Максиму Одинцову, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 6 октября 2017 года включительно", — заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе заседания.

Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемого. Среди прочего, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия в Крыму, где он проживал до задержания.