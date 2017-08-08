Министр инфраструктуры: украинцам нечего ездить в Россию

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что украинцам не за чем ездить в Россию, а также на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, кроме как навестить своих родственников.

Он напомнил, что по инициативе Мининфраструктуры Украины было остановлено авиационное сообщение с неподконтрольными Киеву районами Донбассом, а также с Россией.

"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — сказал министр в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Обозреватель".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народный фронт" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.