МИД Польши заявил, что "украинского кризиса" нет, а налицо агрессия России

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что никакого "украинского кризиса" нет и налицо агрессия Москвы против Киева.

"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание в Донбассе", — сказал министр в интервью РИА Новости.

"Мы все знаем, кто направил войска: РФ отправила войска, чтобы захватить Крым, РФ направила солдат, чтобы начать восстание в Донбассе. Нет никакого украинского кризиса, есть открытый конфликт между РФ и Украиной. Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты",- добавил Ващиковский.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.