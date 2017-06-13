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    Трамп в Варшаве обсудит конфликт на востоке Украины - МИД Польши

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    По данным министра иностранных дел Польши, президент США прибудет в Варшаву 5 июля вечером, а программа его визита продлится до ранних послеобеденных часов 6 июля.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РАИ Новсти Украина. Во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву будет обсуждаться вопрос вооруженного конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Польское внешнеполитическое ведомство предполагает, что президент США прибудет в Польшу 5 июля вечером, а программа его визита продлится до ранних послеобеденных часов 6 июля, сообщает Польское радио.

    Ващиковский сообщил, что одним из пунктов визита Трампа будет его личная встреча с президентом Анджеем Дудой.

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    Также отмечается, что если американского лидера будет сопровождать делегация, то состоятся встречи и в более широком формате. По словам польского министра, американского президента могут сопровождать оборонный и государственный секретари Джейми Маттис и Рэкс Тиллерсон; не исключен также приезд главы Агентства национальной безопасности США.

    Глава польского МИДа добавил, что среди тем переговоров будут двусторонние отношения, в том числе экономическое сотрудничество, поставки газа, сотрудничество в области обороны и ситуация в Донбассе.

    Ващиковский сообщил, что, вероятно, в ходе визита президент США выступит с обращением к полякам в Варшаве. 

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