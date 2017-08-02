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    Россия отказалась. Экспорт сала из Украины упал на 98%

    (обновлено: )24714
    Согласно данным Государственной фискальной службы, украинское сало выходит на рынок Эстонии, Германии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Камбоджи и еще ряда стран.
    Продажа мясопродуктов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Экспорт свиного сала из Украины по итогам 2016 года упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года, сообщает Business Views.

    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина нарастила экспорт промышленной продукции, но только в РФ - Гаврилечко

    Так, по данным СМИ, в 2015 году Украина экспортировала сало на сумму 7,74 миллиона долларов, а в прошлом — всего лишь на 0,088 миллиона.

    "Просто Россия уже его не импортирует. Молдова тоже, но, по сравнению с российскими 98%, это не существенно. Но Украина нашла новые рынки сбыта, конечно же. <…> Нашим салом понемногу начинают лакомиться в Азербайджане, Армении и Казахстане — совокупно 53,8 тыс долл, а также в Эстонии, Германии, Камбодже, Сингапуре, Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии (27,8 тыс долл за 7,5 тонн сала)", — отмечает издание, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы.

    Издание также подчеркивает, что улиток Украина экспортирует больше, чем сала.

    Напомним, ранее Украина установила рекорд по экспорту зерновых.

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