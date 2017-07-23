Международный авиационно-космический салон в России

"За шесть дней работы салон МАКС-2017 посетило 452,800 тысячи человек, что подтверждает его лидирующие позиции среди крупнейших мировых авиационно-космических салонов", — говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В летной программе приняли участие 90 воздушных судов. "На протяжении шести дней свое мастерство демонстрировали пилоты восьми пилотажных групп, включая впервые поднявшуюся в небо Жуковского пилотажную группу Al Fursan из Объединенных Арабских Эмиратов", — отмечает Минпромторг. На статической площадке было представлено 116 воздушных судов.

Новинками, ранее не экспонировавшимися на международных выставках, стали истребитель МиГ-35, а также вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для специальных операций. Впервые в программе демонстрационных полетов салона приняли участие учебно-тренировочный самолет Як-152 и ударный вертолет Ми-28НЭ. Выполнявшие полеты в дни работы салона цельнокомпозитный многоцелевой самолет ТВС-2-ДТС и сельскохозяйственный Т-500 также впервые были представлены широкой общественности.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, что летального, что оборонительного, поскольку граница между этими видами оружия размыта.